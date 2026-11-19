Zerenspor: 1 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Zerenspor'u 3-0 yendi ve Dörtlü Final biletini aldı.
Giriş: 19 Kasım 2026 - 21:29 Güncelleme:
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Zerenspor'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Fevzi Songelen
Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Pipunyrova, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual, Özlem Alkan, Seher Aksoy)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Janset Cemre Erkul, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Gizem Çerağ Düzeltir, Eylül Karadaş, Yasemin Güveli, Merve Tanyel, Akimova, Ege Melisa Bükmen)
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Setler: 23-25, 14-25, 18-25
Süre: 82 dakika
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