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        Haberler Spor Futbol Fransa Zinedine Zidane: Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak

        Zinedine Zidane: Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak

        Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6. ve son maçta Türkiye'yi ağırlayacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. Zor bir maç olacağını vurgulayan Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 22:06 Güncelleme:
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        "Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, Türkiye'nin kendilerine zorluk çıkaracağını ve dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

        Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Zidane, İtalya deplasmanında pozitif şeyler yaptıklarını ancak mağlup olunca iyi şeylerin görünmediğini belirtti.

        "TÜRKİYE YARIN BİZE ZORLUK ÇIKARACAK"

        Yarın kazanmaları gerektiğinin altını çizen Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

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        MBAPPE, TÜRKİYE KARŞISINDA FORMA GİYEBİLECEK

        Yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin problemi bulunmadığını ve yarın forma giyebilecek durumda olduğunu dile getiren Zidane, şunları kaydetti:

        "İtalya maçında 3 gol yedik. Ama defansımız kötü olduğu için olmadı bu. Bazen ileride iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim oyun felsefemiz belli. Biz kulüp değiliz. Antrenmana vaktimiz olmadı. Az maç ve az antrenman var. İtalya maçını kaybettik ama yarınki maça konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yarın farklılıklarımız olacak. Bir üst tura çıkmak için yarın işi bitirmemiz gerekiyor. Tek amacımız üst tura yükselmek."

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        LUCAS DA CUNHA

        Teknik direktör Zinedine Zidane ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Lucas Da Cunha da yarın oynanacak mücadelede tek amaçlarının galip gelmek olduğunu belirterek, "Hocamız bana çok güveniyor ve bu durum beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

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        #zinedine zidane
        #Fransa
        #türkiye
        #UEFA Uluslar Ligi
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