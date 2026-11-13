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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun programı açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun programı açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun programı duyuruldu. Açıklamaya göre bu turdaki maçlar 1-2-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        Kupada 4. eleme turunun programı!

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun programı duyuruldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2-3 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

        1 Aralık Salı:

        13.00 Gemlik Sümerbey-Çaykur Rizespor (Gemlik Atatürk)

        13.30 Manisa FK-Sebatspor (Manisa 19 Mayıs)

        13.30 Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)

        13.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor (11 Nisan)

        15.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

        15.30 Gaziantep FK-Aliağa Futbol (Gaziantep)

        18.00 Isbaş Isparta 32-Corendon Alanyaspor (Isparta Atatürk)

        20.30 Karabük İdmanyurdu-TÜMOSAN Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

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        2 Aralık Çarşamba:

        13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK (Kahramanmaraş Merkez)

        13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 (Aktepe)

        13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

        13.30 KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)

        13.30 Silivrispor-Bursaspor (Silivri Müjdat Gürsu)

        13.30 Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor (Ali Hoşfikirer)

        13.30 Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor (Batman)

        14.00 Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

        15.00 Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor (Antalya)

        15.00 Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (19 Eylül)

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        15.00 Bodrum FK-Eskişehirspor (Bodrum İlçe)

        15.00 Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

        15.30 Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

        18.00 Kocaelispor-Serikspor (Kocaeli)

        20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka (Diyarbakır)

        3 Aralık Perşembe:

        13.00 Bitlis 1916-Kasımpaşa (Eren)

        15.30 Eyüpspor-Muşspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        18.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

        20.30 Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 (Isonem Park Gürsel Aksel)

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        #türkiye kupası
        #Ziraat Türkiye Kupası
        #program
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