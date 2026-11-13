Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun programı açıklandı

Malatya'da helikopter düştü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde 18.45 sıralarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.