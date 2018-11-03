Sporting Covilha - Oliveirense rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Covilha, 04 Kasım 2018 Pazar günü Oliveirense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 5 puanlı Sporting Covilha 17. sırada bulunuyor, Oliveirense 8 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Sporting Covilha, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oliveirense son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 532 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Covilha kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Oliveirense sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sporting Covilha son hafta oynanan Arouca maçında 2-2 berabere kaldı.

Oliveirense ise Varzim karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Sporting Covilha, evinde 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Oliveirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Oliveirense, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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