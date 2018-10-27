Sporting Lisbon - Boavista rakamlar

Portekiz Premier Lig maçında Sporting Lisbon ile Boavista, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. 13 puanlı Sporting Lisbon 5. sırada bulunuyor, Boavista 7 puana sahip ve 12. sırada. Sporting Lisbon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Boavista son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 539. İddaa'da Sporting Lisbon kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Boavista kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Sporting Lisbon son haftadaki Maritimo müsabasında 2-1 yenildi.

Boavista ise Belenenses maçında 1-0 kazandı.

Sporting Lisbon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, aldı. Sporting Lisbon, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Boavista, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Boavista, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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