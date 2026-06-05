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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Sporting Lizbon'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez cevabı! "Bonservisi 80 milyon Euro"

        Sporting Lizbon'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez cevabı! "Bonservisi 80 milyon Euro"

        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'n Luis Suarez'le anlaştığını duyurmasının ardından Sporting Lizbon cephesinden ilk açıklama geldi. Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Safi'nin Luis Suarez için 80 milyon Euro ödeme yapması halinde transferi gerçekleştirebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 21:53 Güncelleme:
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        "Bonservisi 80 milyon Euro"

        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin, Sporting Lizbon'un golcüsü Luis Suarez'le anlaştığını açıklamasının ardından Portekiz ekibinden ilk tepki geldi.

        Sporting Başkanı Frederico Varandas, Luis Suarez'in transfer ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada net konuştu.

        Varandas, "Hakan Safi seçimleri kazanırsa, Luis Suarez'in bonservis bedeli 80 milyon Euro'dur. Bir kuruş bile eksiği olmaz. Bizimle masaya oturmasına bile gerek yok, sadece parayı ödemesi yeterli." ifadelerini kullandı.

        "BU KİRLİ STRATEJİLER SPORTING'E SÖKMEZ"

        Sportng Başkanı, Hakan Safi'nin transferde izlediği politikayı da eleştirerek, "Fenerbahçe başkan adayını tanımıyorum ama Porto'da yaşayan kampanya direktörünü çok iyi tanıyorum. Onun ve arkadaşlarının başvurduğu taktikleri çok iyi biliyoruz. Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez, ters teper." dedi.

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