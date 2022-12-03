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Spotify 2022 yılının enlerini açıkladı! İşte dünyayı kasıp kavuran isimler ve şarkılar

Dünyada en çok tercih edilen müzik dinleme uygulaması olan Spotify, 2022 yılının enlerini açıkladı. Bu sene gönülleri fetheden birçok isim ve şarkı oldu. İşte, yılın son günlerini yaşarken, bütün bir yılı hızlıca gözden geçirebileceğiniz 2022 enler listesi...

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  • Spotify 2022 yılının enlerini açıkladı! İşte dünyayı kasıp kavuran isimler ve şarkılar

    DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICILAR

    1. Bad Bunny

    2. Taylor Swift

    3. Drake

    4. The Weeknd

    5. BTS
  • Spotify 2022 yılının enlerini açıkladı! İşte dünyayı kasıp kavuran isimler ve şarkılar

    DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

    1. Bad Bunny - 1. Un Verano Sin Ti

    2. Harry Styles - Harry’s House  

    3. Olivia Rodrigo - SOUR  

    4. Ed Sheeran - =

    5. Doja Cat - Planet Her 
  • Spotify 2022 yılının enlerini açıkladı! İşte dünyayı kasıp kavuran isimler ve şarkılar

    DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

    Harry Styles - As It Was

    Glass Animals - Heat Waves

    The Kid LAROI - Stay feat. Justin Bieber

    Bad Bunny feat. Chencho Corleon - Me Porto Bonito 

    Bad Bunny - Tití Me Preguntó
  • Spotify 2022 yılının enlerini açıkladı! İşte dünyayı kasıp kavuran isimler ve şarkılar

    DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN K-POP SANATÇILARI

    1. BTS

    2. Blackpink

    3. Twice

    4. Stray

    5. Seventeen
  • Spotify 2022 yılının enlerini açıkladı! İşte dünyayı kasıp kavuran isimler ve şarkılar

    DÜNYADA EN ÇOK PAYLAŞILAN ŞARKI SÖZLERİ

    1. Glass Animals - Heat Waves

    2. Conan Gray - Heather

    3. The Walters - I Love You So

    4. Lana Del Rey - Summertime Sadness

    5. Keane - Somewhere Only We Know
  • Spotify 2022 yılının enlerini açıkladı! İşte dünyayı kasıp kavuran isimler ve şarkılar

    DÜNYADA VİRAL OLAN SANATÇILAR

    1. Taylor Swift

    2. The Weeknd

    3. Bad Bunny

    4. BTS

    5. Lana Del Rey

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