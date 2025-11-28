Spotify 2025 özeti ne zaman yayınlanacak?
Spotify'ın her yıl büyük ilgi gören Wrapped özeti için geri sayım sürüyor. Milyonlarca kullanıcı, 2025 boyunca hangi şarkılara eşlik ettiğini, en çok dinlediği sanatçıları ve toplam müzik süresini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Spotify Wrapped 2025 ne zaman açıklanacak ve yıllık özet nereden görüntülenecek? İşte merak edilenler...
Dijital müzik dünyasının en heyecanla beklenen anlarından biri yaklaşırken gözler Spotify Wrapped 2025’e çevrildi. Kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri şarkıları, favori sanatçılarını ve toplam dinleme dakikalarını renkli görsellerle sunan Spotify, bu yıl da kişiye özel bir müzik özeti paylaşacak. Henüz resmi duyuru yapılmadı ancak geçmiş dönemlerdeki yayın alışkanlıkları, Wrapped’ın ne zaman yayımlanacağına dair önemli ipuçları taşıyor. Peki, 2025 Spotify özeti erişime açıldı mı, nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde...
SPOTIFY WRAPPED 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Spotify Wrapped çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak web uygulaması üzerinden 'Wrapped' sayfasına girildiğinde, "Dinleme deneyimindeki önemli anlar ve daha fazlası. Sevdiğin içerikleri çalmaya devam et, Özetin hazır olduğunda sana haber verelim. 2025 Özeti deneyimini en iyi şekilde yaşamak için uygulamanın son sürümünü edin." ifadelerinin bulunduğu bir kutucuk yer alıyor.
SPOTIFY WRAPPED ÇIKIŞ TARİHİ
2016 yılında ilk kez 5 Aralık'ta paylaşılmasının ardından takip eden yıllarda tarih biraz öne alındı. Son olarak geçtiğimiz yıl 4 Aralık tarihinde paylaşıldı. 2025 Spotify Wrapped yayınlandığında haberimize eklenecek.
Geçmiş Yılların Spotify Wrapped Tarihleri:
2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık
SPOTİFY 2025 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?
Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor. Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2025 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.