Dijital müzik dünyasının en heyecanla beklenen anlarından biri yaklaşırken gözler Spotify Wrapped 2025’e çevrildi. Kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri şarkıları, favori sanatçılarını ve toplam dinleme dakikalarını renkli görsellerle sunan Spotify, bu yıl da kişiye özel bir müzik özeti paylaşacak. Henüz resmi duyuru yapılmadı ancak geçmiş dönemlerdeki yayın alışkanlıkları, Wrapped’ın ne zaman yayımlanacağına dair önemli ipuçları taşıyor. Peki, 2025 Spotify özeti erişime açıldı mı, nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde...