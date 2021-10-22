Bu maske oyuncular için!

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında belirli kullanıcılar için video podcast özelliğini kullanıma sunan Spotify, bu özelliğin kullanımını genişleteceğini açıkladı. İçerik üreticiler artık, podcast oluşturma aracı Anchor'la video podcast'ler de yayımlayabilecek.

Twitch'in canlı yayınları geri sarmayı sağlayan bir özelliği test ettiği öne sürüldü. The Verge'ün haberine göre yayında iki dakikalık atlamalar sağlayan özellik, tüm akış geçmişini tarama ve farklı hızlarda oynatma seçenekleri de sunacak.