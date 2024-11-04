Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir?
Spotify kullanıcıları bir kez daha yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve podcast'leri gözden geçirme heyecanını yaşıyor. Her yılın sonunda yayınlanan Spotify Wrapped, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını özetleyerek müzik dünyasında neleri takip ettiklerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Sosyal medyada büyük bir paylaşıma dönüşen Wrapped, dinleyicilere en sevdiği sanatçıları yeniden hatırlatırken, onları yılın en popüler parçalarıyla buluşturuyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Yıl sonuna doğru yaklaşırken müzik severlerin beklediği anlardan biri daha geliyor: Spotify Wrapped 2024. Dinleyicilerin yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, favori sanatçılarını ve türlerini öne çıkaran bu yıllık özet, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırıyor. Her yıl milyonlarca kullanıcı, Spotify Wrapped sonuçlarını paylaşarak kendi müzik yolculuğunu gözler önüne seriyor. 2018’den bu yana bir gelenek haline gelen Wrapped, dijital müzik platformları arasında dikkat çekmeye devam ediyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...
SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKACAK?
Spotify, Spotify Wrapped 2024 için resmi tarihi henüz duyurmadı. Ancak bazı kullanıcılar şimdiden "2024 neredeyse tamamlandı, Wrapped'e hazır olmak için uygulamayı güncelleyin" diyen açılır pencereler almaya başladı.
15 KASIM SON TARİH
Şirket, Spotify sayfası olan sanatçıları 15 Kasım'a kadar yeni bir klip yükleyerek Wrapped 2024 deneyimine hazırlanmaya teşvik ediyor. Spotify sanatçılara, "Sizi tüm yıl boyunca tekrar tekrar dinleyen hayranlarınızla doğrudan konuşun. Ana Wrapped veri hikayesinde ve en önemli hayranlarınız için bir Wrapped video akışında yer alma fırsatı için 30 saniyeden kısa bir klip kaydedin," diyor. Klip gönderimi için son tarih 15 Kasım, bu nedenle Wrap bundan önce yayınlanmayacak.
WRAPPED ÇIKIŞ TAHMİNİ
Spotify belirli bir tarih paylaşmamış olsa da, bir fikir edinmek için geçmiş sürümlere göz atabiliriz. Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.
6 Aralık 2018,
5 Aralık 2019,
1 Aralık 2020,
1 Aralık 2021,
30 Kasım 2022,
30 Kasım 2023.
Önceki sürümlere bakarak Spotify Wrapped 2024'ün 30 Kasım veya 1 Aralık'ta çıkacağını varsayabiliriz.