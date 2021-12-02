Spotify 2021 Özetin nedir, nasıl bakılır? soruları Spotify kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Spotify, kullanıcılarına özel 2021 yılı için en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları paylaştı. İşte Spotify Kişisel 2021 Özeti'ne dair detaylar...

SPOTIFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify 2021 Özetin adlı deneyimi kullanıcılarına sundu. 2021 yılına dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2021 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor. 2021 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

SPOTIFY 2021 ÖZETİNE BAKMAK İÇİN TIKLA

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan göz atabilirsiniz! Unutmayın, Kişisel 2021 Özeti (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.''