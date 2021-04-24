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Sputnik V aşısı nedir? Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı koruma oranı ve özellikleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sputnik V aşısı için yeşil ışık yaktı, Sputnik V aşısı araştırmaları gündeme oturdu. Koronavirüs salgınında aşılama işlmeleri hız kesmeden devam ediyor. Salgını kontrol altına alabilmke adına yerli aşı çalışmaları sürerken Türkiye'nin yurt dışından satın aldığı aşıları araştırılıyor. Sputnik V aşısı nedir? Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı koruma oranı ve özellikleri

Sputnik V aşısı nedir? Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı koruma oranı ve özellikleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu, koronavirüs aşısı bekleyenlere müjdeyi verdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca insan aşı olmayı ve hayatın normale dönmesini bekliyor. Yerli aşıya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" diye konuştu. Peki Sputnik V aşısı koruma oranı ve özellikleri nelerdir? Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir?

SPUTNİK V AŞISININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de kullanımına geçileceği haberinden sonra gözler Rus Sputnik V aşısına çevrildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından desteklenen ve Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak dikkat çekiyor.

SPUTNİK V AŞISININ ETKİNLİK ORANI KAÇ?

Rusya'nın corona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi.

Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.

Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, "Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.

SPUTNİK V NASIL ÇALIŞIYOR?

Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı.

Viral Vektör (Adenovirüs) aşılarında, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Corona virüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanırken aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapmıyor.

2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında, yani kullanılan aşı buzdolaplarında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor.

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