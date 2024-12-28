Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 3. sezon yayın tarihi!
İlk sezonu ile dünya çapında ses getiren Netflix'in Güney Kore dizisi Squid Game'in uzun süredir beklenen yeni sezonu nihayet yayınlandı. Dizinin 7 bölümden oluşan 2. sezonu 26 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Seong Gi-Hun'un intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yeni sezonu bir solukta bitirenler, dizinin üçüncü ve final sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Squid Game 3. sezon yayın tarihi hakkında detaylar…
Dijital platform Netflix’in dünya çapında adından söz ettirmeyi başaran dizisi Squid Game, 2. sezonuyla 26 Aralık’ta izleyicilerle buluştu. Güney Kore yapımı dizi, 7 bölümden oluşan yeni sezonuyla kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Senaryosu ve yönetmenliği Hwang Dong-hyuk'a ait olan ve hayatta kalma mücadelesini konu alan diziyi bir oturuşta bitiren izleyiciler, şimdi 3. ve final sezonu için geri sayıma geçti. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Squid Game 3. sezon yayın tarihi hakkında bilgiler…
SQUİD GAME 3. SEZON DUYURUSU
Squid Game hayranlarını sevindiren bir açıklama geldi. Sevilen dizinin üçüncü sezonunun da yolda olduğu bildirildi.
Netflix'ten yapılan duyuruda, Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" denildi.
HWANG DONG-HYUK DOĞRULADI
Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğruladı.
Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıkladı.
SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.
SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Squid Game’in 3. sezonu, 2025 yılı içinde Netflix’te yayınlanacak. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.