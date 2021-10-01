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Squid Game konusu ne? Squid Game oyuncuları kim, kaç bölüm?

Dijital Yayın Platformu Netflix'in yeni dizilerinden biri olan Squid Game sosyal medyanın gündeminde. Güney Kore yapımı drama dizisi Squid Game dizisi ilgi çekici konusu nedeniyle yayına girdiği tarihten beri araştırılıyor. Squid Game konusu ne? Squid Game oyuncuları kim? Henüz birinci sezonu yayınlanan Squid Game dizisi kaç bölüm?

Squid Game konusu ne? Squid Game oyuncuları kim, kaç bölüm?

Netflix'in Eylül ayında yayına aldığı yeni dizilerden biri olan Squid Game kısa sürede platform üzerindeki popüler yapımlardan biri oldu. Squid Game dizisinin senaryosu ve yönetmenliği Hwang Dong-hyuk'a ait.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Henüz sadece birinci sezonu yayınlanan yeni dizi Squid Game, Netflix’in orijinal Güney Kore yapımı dizisidir. Toplamda 9 bölümden oluşan Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır.

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

SQUİD GAME OYUNCULARI KİM?

Park Hae-soo - Cho Sang-woo
Lee Jung-jae - Seong Gi-hun
HoYeon Jung - Kang Sae-byeok
Oh Yeong-su Oh Il-nam
Anupam Tripathi, Abdul Ali
Heo Sung-tae Jang Deok-su
Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

SQUİD GAME NE DEMEK?

Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları “Kalamar” ve “Oyun”dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.

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