Srebrenitsa'daki ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü" sona erdi

Diğer yandan bu yıl da "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" temasıyla 13. kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletliyi burada vatandaşlar karşıladı.

Öte yandan Bosna Hersek'in birçok şehrinden yola çıkan 250 bisikletlli de Potoçari'ye geldi.