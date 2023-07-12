Sri Lanka nerede, hangi kıtada yer alır? Sri Lanka başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir? Dört bir yanı Hint Okyanusu ile çevrelenmiş bir ada ülkesi olan Sri Lanka; 1948 senesinde Seylan ismiyle bağımsızlığını ilan etmiş ve 1972 yılında da Sri Lanka ismini almıştır. Sıcak ve nemli bir iklime sahip olan Sri Lanka; sahip olduğu ormanlar, bitki örtüsü ve farklı türde birçok hayvana ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Nadir bulunan minerallerden meydana gelen yer altı kaynaklarıyla da bilinen Sri Lanka hangi kıtada yer almaktadır? Sri Lanka başkenti neresidir?

Günümüzde idari açıdan 9 eyalete ve 25 bölgeye ayrılmış olan Sri Lanka’da nüfusun büyük bir çoğunluğunu Sinhalalar meydana getirmektedir. %2’ye yakın bir nüfus artış hızına sahip olan Sri Lanka nüfusu kimlerden oluşur? Sri Lanka para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Sri Lanka Nerede?

Sri Lanka hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Asya kıtasıdır. Güney Asya olarak adlandırılan bir coğrafyada yer alan Sri Lanka; dört yanı Hint Okyanusu ile çevrelenmiş bir ada ülkesidir. Hindistan’ın güney kıyısından yaklaşık olarak 35 kilometre uzakta yer alan bu ada ülkesi, “Hint Okyanusu’nun İncisi” olarak da adlandırılmaktadır.

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Önemli ticaret güzergahları üzerinde yer alması sebebiyle Portekiz, Hollanda ve son olarak İngiltere’nin sömürgecilik faaliyetlerine maruz kalmış olan Sri Lanka; 1931 yılında özerkliğe, 1948 yılında ise bağımsızlığına kavuşmuş olan bir ülkedir. 1972 yılına kadar Seylan adını kullanan bu devlet, 1972 yılında ise cumhuriyeti ilan etmiş ve Sri Lanka adını almıştır. 1978 yılından itibaren de başkanlık sistemi ile yönetilen Sri Lanka; Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların da üyesi durumundadır.

Sri Lanka Başkenti

Güney Asya’daki bir ada ülkesi olan Sri Lanka’nın başkenti Colombo’dur. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehri de olan Colombo, Güney Asya’nın önemli moda merkezlerinden birisi olarak da bilinmektedir. Sahip olduğu limanları ile önemli bir ticaret merkezi olan bu şehir; Çinli, Portekizli ve Hollandalı insanların yaşaması sebebiyle de çok kültürlü bir yapıdadır. Senenin 9 ayı boyunca yaz turizmine de uygun bir iklime sahip olan Colombo; özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden çok sayıda turisti de her yıl ağırlamaktadır.

Sri Lanka Nüfusu

2023 verilerine göre Sri Lanka’nın nüfusu 21 milyon 670 bin kişiden meydana gelmektedir. 20 milyonun üzerinde olan bu nüfus içinde %75’lik oranıyla Sinhalalar başı çekerken onları, %11 ile Tamiller, %7 ile de Sri Lanka Moorları takip etmektedir. Toplum içindeki okuma yazma oranının da %80 civarlarında olduğu bu ada ülkesinde, nüfusun %55’i ise tarım alanlarında çalışmaktadır. Toplum içinde egemen olan dini inanç ise Budizm’dir.

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Sri Lanka Para Birimi

Birçok Asya ülkesinde olduğu gibi Sri Lanka’nın resmi para birimi de rupidir. Sri Lanka rupisi olarak adlandırılan bu para birimi, ilk kez 1978 tarihinde basılmış ve piyasaya sürülmüştür.

Sri Lanka Bayrağının Anlamı

1978 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Sri Lanka bayrağı; sarı, turuncu, yeşil ve kırmızı renkler ile bir adet aslan figüründen meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan yeşil ile turuncu renkler; Müslümanlar ile Hinduları, sarı renk; Budizm inancını, bordo rengin üzerinde yer alan aslan figürü ise gücü ve otoriteyi sembolize etmektedir.

Sri Lanka Şehirleri

9 idari bölge ve 25 eyalete bölünmüş olan Sri Lanka’da 35 adet şehir yer almaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Colombo

Kotte

Galle

Jaffna

Kandy

Sri Lanka Türkiye Saat Farkı

Sri Lanka’da kullanılan yerel saat Türkiye’den 2 saat 30 dakika daha ileridedir.