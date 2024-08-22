Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Bordo mavililer play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi St.Gallen'in konuğu olacak! Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde perdeyi İsviçre'de açıyor. Bordo mavililer, play-off turu ilk maçında St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.
St Gallen - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
St Gallen ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Kybunpark'ta oynanacak müsabaka; saat 22:00'de başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci eleme turunda Ruzomberok'u saf dışı bıraktıktan sonra eşleştiği Rapid Wien'e teslim oldu. Sahasında 1-0 yenildiği Avusturyalı rakibine; deplasmanda da 2-0'lık skorla boyun eğen bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de ise ilk hafta Net Global Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor, geride bıraktığımız haftayı bay geçerken, 3. haftada oynayacağı Bellona Kayserispor maçı da ertelendi.
Rakip St Gallen ise; Konferans Ligi yolculuğuna 3. eleme turundan başladı. Sırasıyla Kazakistan ekibi Tobol ve Polonya temsilcisi Slask'ı geçen St Gallen, İsviçre Ligi'nde de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet - 1 beraberlik elde etti. St. Gallen'in teknik direktörlüğünü 40 yaşındaki Alman Enrico Maassen yapıyor.
Sakatlığı olan Anthony Nwakaeme'nin yer almadığı Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Serkan Asan, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Mislav Orsic, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş