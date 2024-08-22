Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor St Gallen - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Bordo mavililer play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi St.Gallen'in konuğu olacak! Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde perdeyi İsviçre'de açıyor. Bordo mavililer, play-off turu ilk maçında St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

        2

        St Gallen - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        St Gallen ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Kybunpark'ta oynanacak müsabaka; saat 22:00'de başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

        3

        Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci eleme turunda Ruzomberok'u saf dışı bıraktıktan sonra eşleştiği Rapid Wien'e teslim oldu. Sahasında 1-0 yenildiği Avusturyalı rakibine; deplasmanda da 2-0'lık skorla boyun eğen bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de ise ilk hafta Net Global Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor, geride bıraktığımız haftayı bay geçerken, 3. haftada oynayacağı Bellona Kayserispor maçı da ertelendi.

        4

        Rakip St Gallen ise; Konferans Ligi yolculuğuna 3. eleme turundan başladı. Sırasıyla Kazakistan ekibi Tobol ve Polonya temsilcisi Slask'ı geçen St Gallen, İsviçre Ligi'nde de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet - 1 beraberlik elde etti. St. Gallen'in teknik direktörlüğünü 40 yaşındaki Alman Enrico Maassen yapıyor.

        5

        Sakatlığı olan Anthony Nwakaeme'nin yer almadığı Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

        Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Serkan Asan, ⁠Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, ⁠Rayyan Baniya, ⁠Arseniy Batagov, ⁠Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, ⁠Trezeguet, ⁠Mislav Orsic, ⁠Poyraz Yıldırım, ⁠Enis Destan, Denis Draguş

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yine ipten aldı!
        Yine ipten aldı!
        İflasın eşiğinden
        İflasın eşiğinden
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını