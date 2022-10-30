İHA

Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı ve kardeş takım ilan edilen St. Johnstone taraftarları son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla kırmızı-siyahlılar için destek istemişti. St. Johnstone taraftarları, yaptıkları çağrıların yanında bu hafta oynanan lig maçında uzun süre konuşulacak bir pankart açtılar. İskoçya Ligi’nin 13'üncü haftasında oynanan Kilmarnock maçının 26. dakikasında, “Eskişehirspor’u Kurtarın” ve “Anadolu’nun Yıldızı Işıl Işıl Parlasın” pankartları tribünde yerini aldı. St. Johnstone taraftarının gösterdiği fair-play örneği, Eskişehirspor taraftarı ve futbolseverlerden de tam not aldı.