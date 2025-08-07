St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Taraftarına Shakhtar Donetsk mağlubiyetini unutturmak isteyen siyah-beyazlılarda hedef, St. Patrick's saf dışı bırakıp adını bir üst tura yazdırmak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi yaşadı. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...
St Patrick's - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Shakhtar Donetsk'e her iki maçta da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde St. Patrick's'in rakibi oldu. İki takım arasında oynanacak zorlu müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Kritik maç için bekleyiş sürerken futbolseverler, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.
İrlanda'ad oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.
Bilindiği gibi Beşiktaş'ın hazırlık ve Avrupa maçları HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanmıştı.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.
TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.