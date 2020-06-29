St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - HATAY

AA

Pederler Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen ayinde dualar edildi.Hristiyan vatandaşlar da mum yakıp dilekte bulundu.