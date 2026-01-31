Habertürk
        Stanimir Stoilov: Böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 23:35 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:35
        "Böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi"
        Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 yendikleri Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri gibi çok zor bir mücadele olduğunu söyledi.

        "BÖYLE BİR MAÇTA ÜÇ PUAN ALMAK ÇOK DEĞERLİYDİ"

        3 puanı alıp yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Stoilov, "Belki de bu maçı her puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı kazanmanın ne kadar zor olacağını yeterince iyi bir şekilde oyuncularıma anlatamamış olabilirim. Çünkü geçen yıl biz 4 puanla Avrupa'ya gidemedik ve bu 4 puanı aslında ligden düşen Hatay'a karşı kaybetmiştik. Bugün de aslında zor bir maç geçti bizim adımıza ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz çünkü bizim adımızı böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi.

        "DEFANSİF ORGANİZASYONUMUZA GERİ DÖNMELİYİZ"

        Bir an önce kendi futbollarına dönmeleri gerektiğini kaydeden Stoilov, şöyle devam etti:

        "Özellikle savunma anlamında rakibin 2-3 tane kalemizde yarattığı net fırsatlar oldu. Daha önce maçlarda rakibe bu fırsatları vermiyorduk. Bu savunmada hırs ve organizasyon anlamında eksiklikler yaşadığımızın bir göstergesi. Hücumda pozisyonlar yarattık ama orada da sonuçlandırma anlamında kesinlikle daha öz güvenli olmamız gerekiyor. Defansif organizasyonumuza hızlı bir şekilde geri dönmeliyiz. En üst seviyede ve aynı zamanda enerjimizi de çok hızlı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Bugün bu noktalarda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle maçın ilk 17 dakikasında istediğimiz o yüksek enerjiyle maça başlayamadık. Bu bölümde rakip bizden daha iyiydi. Daha sonra enerjimizi yükselttik ve bu bölümde pozisyonlar bulmaya başladık, goller bulduk. Yolumuza devam edebilmemiz, hedefimizde yürüyebilmemiz adına gerçekten çok değerli 3 puan olduğunu düşünüyorum."

        YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI

        Olaitan ve Janderson'un yeni transferlerin gelmesiyle birlikte goller atmaya başladığını vurgulayan Stoilov, "Rekabet ortamı böyle bir şey. Oyuncuları maksimum seviyelerine ulaşmaları için takımda kesinlikle bir rekabet ortamı oluşturmanız gerekiyor. Bu gerçekten takımın başarısı adına çok değerli ve aynı zamanda oyuncuların gelişimi adına. Bugün Olaitan ve Janderson'un daha fazla performans göstermelerini bekliyorum. Çünkü onların potansiyelinin bundan çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Yeni gelen oyuncularımız da bir an önce forma yarışına girmelerini ve her şeyini vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

        Stoilov, kaptan İsmail Köybaşı'nın antrenmanda sakatlandığını ve ilk izlenimen göre durumunun ciddi olduğunu, birkaç ay aralarında olamayacağını, Arda Okan Kurtulan'ın da sakatlığının kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

