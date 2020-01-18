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Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk filmi konusu ne?

Star Trek Sonsuzluk filmi bilimkurgu, aksiyon - macera tarzını seven izleyicilerin dikkatini çekiyor. İlk olarak 2016 yılında izleyici ile buluşan Star Trek Sonsuzluk filmi ABD yapımı ve toplam hasılatı 343 buçuk milyon doları buldu. İşte Star Trek Sonsuzluk filminden detaylar...

Star Trek Sonsuzluk

Star Trek Sonsuzluk konusu ne? Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Star Trek Sonsuzluk, Bilinmeze Doğru: Star Trek filminin devam filmi ve Star Trek film serisinin 13. filmi olarak izleyici ile buluştu. Film Justin Lin tarafından yönetildi ve senaryosu Simon Pegg, Doug Jung, Roberto Orci, John D. Payne ve Patrick McCay tarafından Gene Roddenberry'nin oluşturduğu aynı isimli seriden uyarlanarak yazıldı. Star Trek Sonsuzluk filminden ayrıntılar haberimizde.

STAR TREK SONSUZLUK OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenlik koltuğunda Justin Lin'in oturduğu Star Trek Sonsuzluk filminin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin yer alıyor.

STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NE?

Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

 

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