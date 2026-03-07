Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Star Wars: A New Hope' İzmir ve Ankara'da

        'Star Wars: A New Hope' İzmir ve Ankara'da

        Sinema tarihinin en ikonik yapımlarından Star Wars serisinin ilk filmi "A New Hope", dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanan 4 Mayıs'ta Ankara ATO Congresium'da ardından 5 Haziran'da İzmir Bornova Âşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda dev perde gösterimi ve İstanbul Film Orkestrası'nın canlı senfonik performansıyla izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 00:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Star Wars: A New Hope' İzmir ve Ankara'da

        Unutulmaz hikâye anlatımı, ikonik karakterleri, çığır açan görsel efektleri ve hafızalara kazınan müzikleriyle tüm dünyada nesiller boyunca izleyicilere ilham veren Star Wars efsanesinin ilk filmi “A New Hope”, canlı orkestra eşliğinde Türkiye’de sahneye taşınıyor.

        Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek özel gösterimlerde film, dev sinema perdesinde orijinal dili ve Türkçe altyazılı olarak baştan sona gösterilirken, efsane besteci John Williams’ın Akademi Ödüllü müzikleri filmle senkronize biçimde canlı senfonik orkestra tarafından icra edilecek. Böylece izleyiciler Star Wars evreninin unutulmaz sahnelerini yalnızca izlemekle kalmayacak; müziklerin sahnede hayat bulduğu benzersiz bir sinema deneyiminin parçası olacak.

        REKLAM

        Star Wars müzikleri bu özel gecede Ankara’da şef Ernst Van Tiel, İzmir’de ise şef Timothy Henty yönetiminde İstanbul Film Orkestrası tarafından sahneye taşınacak. Dev ekranda galaksiler arası macera sürerken orkestranın canlı performansı izleyicileri hikâyenin tam kalbine taşıyacak.

        Toplam 2 saat 20 dakika sürecek etkinlikte izleyiciler, film boyunca orkestranın performansıyla serinin efsane müziklerini canlı olarak deneyimleyecek. Star Wars hayranları ayrıca etkinliğe tematik kostüm ve aksesuarlarıyla katılarak bu özel gecenin atmosferine dahil olabilecek.

        Konserlerin biletleri biletinial, biletix ve bubilet.com.tr'de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 metrelik buluşma

        NBA'in efsanevi basketbolcusu Shaquille O'Neal'ın Rus model Ekaterina Lisina ile buluşmasıyla ortaya neşeli görüntüler çıktı.

        #İstanbul Film Orkestrası
        #star wars
        #ATO Congresium
        #Bornova Âşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu