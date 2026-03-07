'Star Wars: A New Hope' İzmir ve Ankara'da

Unutulmaz hikâye anlatımı, ikonik karakterleri, çığır açan görsel efektleri ve hafızalara kazınan müzikleriyle tüm dünyada nesiller boyunca izleyicilere ilham veren Star Wars efsanesinin ilk filmi “A New Hope”, canlı orkestra eşliğinde Türkiye’de sahneye taşınıyor.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek özel gösterimlerde film, dev sinema perdesinde orijinal dili ve Türkçe altyazılı olarak baştan sona gösterilirken, efsane besteci John Williams’ın Akademi Ödüllü müzikleri filmle senkronize biçimde canlı senfonik orkestra tarafından icra edilecek. Böylece izleyiciler Star Wars evreninin unutulmaz sahnelerini yalnızca izlemekle kalmayacak; müziklerin sahnede hayat bulduğu benzersiz bir sinema deneyiminin parçası olacak.

REKLAM

Star Wars müzikleri bu özel gecede Ankara’da şef Ernst Van Tiel, İzmir’de ise şef Timothy Henty yönetiminde İstanbul Film Orkestrası tarafından sahneye taşınacak. Dev ekranda galaksiler arası macera sürerken orkestranın canlı performansı izleyicileri hikâyenin tam kalbine taşıyacak.

Toplam 2 saat 20 dakika sürecek etkinlikte izleyiciler, film boyunca orkestranın performansıyla serinin efsane müziklerini canlı olarak deneyimleyecek. Star Wars hayranları ayrıca etkinliğe tematik kostüm ve aksesuarlarıyla katılarak bu özel gecenin atmosferine dahil olabilecek.

Konserlerin biletleri biletinial, biletix ve bubilet.com.tr'de satışa çıktı.