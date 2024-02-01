Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.646,12 %1,76
        DOLAR 30,4199 %0,25
        EURO 33,1146 %0,19
        ALTIN 2.011,25 %0,33
        FAİZ 43,21 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 22,71 %0,42
        BITCOIN 43.022,00 %-0,15
        GBP/TRY 38,8108 %0,24
        EUR/USD 1,0871 %0,00
        BRENT 78,97 %-1,96
        ÇEYREK ALTIN 3.288,39 %0,33
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Starbucks'a zam iddiası! 2024 Şubat Starbucks'a zam mı geldi? Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Starbucks'a zam iddiası! 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Starbucks zamlı fiyat listesi, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Starbucks ürünlerine zam yapıldığı iddia edilirken yeni içecek fiyat listesi de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın Şubat ayında ürünlerine zam yapıp yapmadığı merak konusu oldu. İşte 2024 Şubat Starbuck yeni fiyat listesinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 00:35 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ünlü kahve zinciri markası Starbuck'ın, Şubat ayı itibarıyla ürünlerine zam yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesinin ardından gözler Starbucks'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sosyal medyada yer alan listeye göre en düşük içecek 35 TL ile çay olurken bazı kahvelerin büyük boy fiyatları ise 125 TL'ye çıktı. İşte 2024 Starbucks zamlı fiyat listesine ilişkin merak edilenler...

        2

        STARBUCKS'A ZAM İDDİASI!

        Starbucks'ın kahve fiyatlarına Şubat ayından itibaren zam yapılacağı iddia edildi.

        3

        STARBUCKS'A ZAM GELDİ Mİ?

        Henüz Starbucks tarafından kahve fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama gelmedi.

        4

        FİYAT LİSTESİ GÜNDEM OLDU

        Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fiyat listesi gündem oldu.

        5

        ZAMLI STARBUCKS FİYATLARINDA SON DURUM!

        Zamların 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başlayacağı öğrenildi. Golden Karamel adlı ürünün en düşüğü 105 TL oldu.

        Bu üründe orta boy 115, büyük boy ise 125 TL oldu.

        Öte yandan Latte'nin en küçük boyu 74, White Chocolate Mocca'nın en düşük fiyatı 98 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?