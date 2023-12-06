Starbucks Kurabiyesi'ni Starbucks'tan daha güzel yapacağınız o tarif! Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır?

Starbucks Kurabiyesi'ni Starbucks'tan daha güzel yapacağınız o tarif! Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır?

1 paket (250 gr) tereyağı ya da margarin ,

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YAPILIŞI

Yumurtayı ve şekeri çırpıcı ile karıştırın. Bu karışımın içerisine un, ceviz, damla çikolata hariç tüm malzemeleri katarak iyice karıştırın.

Ardından elenmiş unu katın ve hamuru yoğurun. Cevizleri ve damla çikolatasını ekleyip tekrar yoğurun. Hamur kıvam alınca silindir şekli verip streç film ile sarın. Buzdolabında en az 1 saat bekletin. Ne kadar uzun beklerse o kadar kolay kesilir.

Hamuru daha sonra 1 parmak eninde kesin ve fırın tepsisine dizin. Fırını 170 dereceye ayarlayıp 17 dakika pişirin.