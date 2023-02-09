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Starbucks'tan deprem açıklaması! Starbucks'tan Kahramanmaraş depremi tepkilerine cevap geldi

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Kahramanmaraş depremi ile ilgili gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanında birçok mağazası bulunan şirket, sosyal medyada kendilerine yönelik eleştirilere dair bir açıklama yayınladı. İşte, detaylar...

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  • Starbucks'tan deprem açıklaması! Starbucks'tan Kahramanmaraş depremi tepkilerine cevap geldi

    Ülkemizde de geniş bir tüketici kitlesine sahip olan Starbucks, Kahramanmaraş depremi ile ilgili önemli bir açıklama yayınladı. İşte, söz konusu açıklamanın ayrıntılarına ilişkin bilgiler...
  • Starbucks'tan deprem açıklaması! Starbucks'tan Kahramanmaraş depremi tepkilerine cevap geldi

    STARBUCKS'TAN KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ AÇIKLAMASI

    "Ülkemizde ve komşu bölgelerde yaşanan trajedi ile ilgili büyük üzüntü içindeyiz. Çalışanlarımıza, ailelerine ve dokunduğumuz topluluklara sunabileceğimiz her türlü yardım ve destek için çalışıyoruz.

    The Starbucks Foundation ve Alshaya Group'un katkılarıyla arama kurtarma alanlarındaki gönüllülere ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza içecek ve yiyecek sağlanması da dahil olmak üzere acil yardım çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşları destekliyoruz. Yaraların sarılmasının zaman alacağının farkındayız. Hizmet ettiğimiz toplumu desteklemeye devam edeceğiz.

     
  • Starbucks'tan deprem açıklaması! Starbucks'tan Kahramanmaraş depremi tepkilerine cevap geldi

    "Starbucks Türkiye olarak bu zor günlerde;

    Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz.

    Bölgede yer alan 54 mağazamızdaki 600 çalışanımız ve yakınlarından oluşan binlerce kişilik ailemize ve bölge halkına destek olmaya çalışıyoruz.

    Deprem bölgesinde güvenlik kontrolü tamamlanan ve operasyonel olarak uygun olan mağazalarımızın kapılarını açtık.
  • Starbucks'tan deprem açıklaması! Starbucks'tan Kahramanmaraş depremi tepkilerine cevap geldi

    Arama kurtarma alanlarında, yurt genelinde afet koordinasyon merkezlerinde yapılan gönüllü destek çalışmalarında ve bölgeye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerine yol mağazalarımızda güvenlik kuralları çerçevesinde ikram sağlıyoruz.

    Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.

    Felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz."denildi.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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