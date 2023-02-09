STARBUCKS'TAN KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ AÇIKLAMASI

"Ülkemizde ve komşu bölgelerde yaşanan trajedi ile ilgili büyük üzüntü içindeyiz. Çalışanlarımıza, ailelerine ve dokunduğumuz topluluklara sunabileceğimiz her türlü yardım ve destek için çalışıyoruz.



The Starbucks Foundation ve Alshaya Group'un katkılarıyla arama kurtarma alanlarındaki gönüllülere ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza içecek ve yiyecek sağlanması da dahil olmak üzere acil yardım çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşları destekliyoruz. Yaraların sarılmasının zaman alacağının farkındayız. Hizmet ettiğimiz toplumu desteklemeye devam edeceğiz.