"Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" nitelikli yatırımcılar pazarına dahil oldu

AA

Albaraka Türk açıklamasına göre, başlangıç sermayesi, Albaraka Portföy tarafından karşılanmış olan ve Mayıs 2020 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Startup GSYF, kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıların kolay yatırım yapabileceği şekilde dizayn edildi. Borsa İstanbul'da 13 Ekim "APYVC" koduyla "nitelikli yatırımcılar pazarında" işlem görmeye başlayan Startup GSYF, emeklilik fonları başta olmak üzere kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar için alternatif bir yatırım enstrümanı sunuyor.

Borsa İstanbul'a kote olan ve SPK mevzuatına göre kurulmuş olan Startup GSYF, yatırımcı bilgilendirmesi açısından şeffaf bir seçenek sunuyor. Startup GSYF, tüm yatırımcılar için ilgili pazarda alım satıma konu olabilecek ve ayrıca dileyen yatırımcılar için yeni pay ihracını da hızlı bir şekilde yapabilecek altyapıya sahip bulunuyor. Fon ayrıca yatırımcılara mevcut girişim portföyünü görerek yatırım yapabilme imkanı sağlarken, nitelikli yatırımcı tanımına uygun olan tüm yatırımcılar Borsa İstanbul nitelikli işlem pazarında işlem gören (İlk gün fon başlangıç pay fiyatı 1.095 TL) fon paylarından minimum 1 adet olmak üzere alma imkanına da sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, "Girişim Sermayesi yatırım fonu, katılım mantığını birebir yansıtan değerli bir ürün. Hepimiz girişimciliğe destek olmaya çalışıyoruz. Bunu projelere tek tek para toplamak yerine bir fon üstünden yapmanın avantajları var. Yatırımcı riskini dağıttığı bir portföye sahip oluyor. Girişimciler de fon yöneticileri nezdinde işlerini büyütürken kendilerine yardımcı olacak, önlerini açacak rehberler edinmiş oluyorlar; başarı şansları artıyor." ifadelerini kullandı.

- "Yeni nesil teknoloji şirketlerine yatırım yapacak"

2015 yılında kurulan Albaraka Portföy, yeni nesil teknoloji şirketlerine yatırım yapmak üzere kurguladığı Startup GSYF ile önümüzdeki 3-4 yıl boyunca büyüme potansiyeli gösteren girişimlere yatırım yapmayı planlıyor. Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, 7 yıl süre ile kurulmuş olan Startup GSYF'nin nitelikli yatırımcıları, Türkiye'nin genç, dinamik ve gelecek vadeden şirketleriyle buluşturmayı amaçladığını belirterek, şunları kaydetti:

Hangi sektör ya da hangi aşamada olduğuna bakmaksızın ürünü hazır halde ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan tüm teknoloji girişimlerini ilgi alanına alan Startup GSYF, özellikle ilk 2 yıl boyunca oldukça seri şekilde yatırım yapmayı planlıyor. Startup GSYF, ilk yatırımını Clotie'ye yaptı. Sözleşme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte kasım ayına girildiğinde 4 yatırım süreci daha tamamlanacak.

Albaraka Portföy Yönetimi olarak yönettiğimiz 18 yatırım fonu ile önemli bir bilgi birikimine sahibiz. Bugün 1,5 milyar TL'nin üzerinde gayrimenkul fonu ve 400 milyon TL'nin üzerinde menkul kıymet fonu yönetiyoruz. Halihazırdaki 4 ve kuruluş aşamasındaki 3 farklı girişim sermayesi yatırım fonu ile bu alanda da hızlı büyümeye devam ederek ve fon büyüklüğünü 500 milyon TL'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hem yatırımcıların hem de girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun, farklı şekillerde kurgulanmış girişim sermayesi yatırım fonlarıyla bu alanda da fark yaratmaya devam edeceğiz."

Özer, Albaraka Portföy'ün girişimcilere açık olan tüm fonlarını "APY Ventures" markası altında topladığını aktararak, "Albaraka Türk'ün geçmişten gelen tüm birikimi ile yüksek potansiyelli girişimlerin yanında olmak isteyen APY Ventures, dinamik yapısıyla iyi bir takım arkadaşı olma vizyonuyla hareket ediyor. APY Ventures farklı fonlarıyla aktif yatırımlarına devam ederken girişimciler 'apyventures.com' sitesinden başvurularını iletebilirler." değerlendirmesinde bulundu.