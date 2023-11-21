Steam dolara geçti mi? 20 Kasım 2023 Steam oyunları USD fiyatları

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Dünya'nın en çok kullanılan dijital oyun dağıtımı platformlarından biri olan Steam Türkiye için özel fiyat politikası uyguluyordu. Yeni karara göre; 20 Kasım'dan itibaren uygulama üzerinden yapılacak alışverişlerde artık dolar kuruna geçildi. Peki, Steam dolar kuru sonrası yeni oyun fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...