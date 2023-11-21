Steam dolara geçti mi? 20 Kasım 2023 Steam oyunları USD fiyatları
Steam'in dolar kuruna geçeceğini açıklaması oyunseverler tarafından üzüntüyle karşılandı. Uzun zamandır sabit dolar kuru üzerinden Türk Lirası ile satış yapan Steam, yüksek ve oynak döviz kurunu gerekçe gösterek MENA-USD endeksli satışa geçeceği duyurmuştu. Bu bağlamda "Steam dolara geçti mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, Steam dolar kuru kararı sonrası oyun fiyatları...
Dünya'nın en çok kullanılan dijital oyun dağıtımı platformlarından biri olan Steam Türkiye için özel fiyat politikası uyguluyordu. Yeni karara göre; 20 Kasım'dan itibaren uygulama üzerinden yapılacak alışverişlerde artık dolar kuruna geçildi. Peki, Steam dolar kuru sonrası yeni oyun fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...
STEAM DOLAR KURUNA GEÇTİ
Steam, 20 Kasım itibarıyla dolar kuruna geçti ve TL ile işlem almayı bıraktı. Steam’in dolar kuruna geçmesiyle birlikte kullanıcıların Steam cüzdanında bulunan Türk Lirası cinsindeki bakiyeler 28,79 kuru baz alınarak Amerikan dolarına dönüştürüldü. Steam mağazasında olduğu gibi Steam pazarındaki alım-satımlar da artık dolar üzerinden yapılacak.
STEAM DOLAR KURU SATIŞI NASIL OLACAK?
Örnek vermek gerekirse “1234” isimli bir oyunun fiyatı 10 MENA-USD ise, o günkü güncel kura (21 Kasım saat 13.30 = 28,80 TL) göre 288,02 TL ödeyerek satın alabiliyorsunuz.