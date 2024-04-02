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        Haberler Yaşam Steam indirimleri! 2024 Steam indirim tarihleri nedir?

        Steam indirimleri! 2024 Steam indirim tarihleri nedir?

        Steam, yıl içerisinde düzenlediği indirimler ve belli etkinliklerle yüzlerce oyunu kullanıcılara indirimli şekilde sunuyor. Özellikle de yüksek fiyatlı oyunlar bu gibi kampanya dönemlerinde çok daha büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her sene etkinlik ve indirim takvimini açıklayan Steam, 2024 yılı için de beklenen kampanya tarihlerini açıkladı. Steam indirimleri genellikle üç ana kategoride gerçekleşiyor. Bunlar: yılda toplamda dört kez gerçekleşen "Büyük Mevsimsel İndirimler", festival indirimleri olarak da bilinen ve yılda 2 kez gerçekleşen "Next Fest" ve son olarak "Temalı İndirim" kategorisinde gerçekleşen ve yıl içerisinde farklı dönemlerde gerçekleşen indirimler. Peki 2024 yılı için Steam indirim tarihleri neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:23
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        2024 Steam indirim tarihleri nedir?
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        Steam, her yıl düzenlediği çeşitli indirimler ve etkinliklerle kullanıcılarına yüzlerce oyunu avantajlı fiyatlarla sunar. Bu indirim dönemleri, özellikle yüksek fiyat etiketine sahip oyunların büyük ilgi görmesini sağlayarak, oyuncuların merakla beklediği zamanlar olmuştur. Steam, her yıl olduğu gibi 2024 için de indirim takvimini duyurmuş ve oyuncuların heyecanla beklediği kampanya tarihlerini paylaşmıştır. Steam'in indirimleri genelde üç temel kategori altında toplanır: Yıl içinde dört defa yapılan “Büyük Mevsimsel İndirimler”, yılda iki kez düzenlenen ve “Next Fest” olarak adlandırılan festival indirimleri, ve çeşitli temalar altında yıl boyunca yapılan “Temalı İndirimler”. 2024 yılında Steam'in hangi tarihlerde indirim yapacağı, oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bir konudur.

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        2024 Steam İndirim Tarihleri

        Bu indirim ve festival dönemleri, oyun severlerin yeni oyunlar keşfetmesine ve oyun kütüphanelerini genişletmesine olanak tanıyan mükemmel fırsatlar sunar. İşte bu yılın Steam indirim tarihleri...

        • Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 – 15 Ocak 2024
        • Korsanlar Ninjalara Karşı Festivali: 22 – 29 Ocak 2024
        • Next Fest: 5 – 12 Şubat 2024
        • Birlikte Uzaktan Oynama: 12 – 19 Şubat 2024
        • Dinos Robotlara Karşı Festivali: 26 Şubat – 4 Mart 2024
        • Steam İlkbahar İndirimleri: 14 – 21 Mart 2024
        • Deckbuilder’s Fest: 25 Mart – 1 Nisan 2024
        • FPS Festivali: 15 – 22 Nisan 2024
        • Tarım Şenliği: 29 Nisan – 6 Mayıs 2024
        • Sonsuz Tekrar Oynanabilirlik Festivali: 13 – 20 Mayıs 2024
        • Açık Dünya Hayatta Kalma Crafting Festivali: 27 Mayıs – 3 Haziran 2024
        • Steam Yaz İndirimleri: 27 Haziran – 11 Temmuz 2024

        2024 Yılında Steam’in En Popüler Oyunları Neler?

        Steam’in en popüler oyunları iki ana kategoride toplanır. Bunlardan ilki çok satanlar diğeri ise çok oynanan oyunlardır. 2024 yılının en popüler ve en çok oynananlar listesindeki ilk 20 oyun ise şöyle:

        Steam En Çok Satanlar

        • EA Sports FC 24
        • Palworld
        • Counter-Strike 2
        • Enshrouded
        • PUBG: Battlegrounds
        • Tekken 8
        • Lethal Company
        • Anomaly Agent
        • Black Desert
        • Forza Horizon 5
        • Call of Duty
        • Resident Evil 4
        • Knight Online
        • Warframe
        • Euro Truck Simulator 2
        • Palworld - Game + Soundtrack Bundle
        • Rust
        • Football Manager 2024
        • Apex Legends
        • Suicide Squad: Kill the Justice League

        Steam En Çok Oynananlar

        • Palworld
        • Counter-Strike 2
        • Dota 2
        • Baldur’s Gate 3
        • Team Fortress 2
        • Call of Duty
        • Enshrouded
        • PUBG: Battlegrounds
        • Apex Legends
        • Grand Theft Auto V
        • Rust
        • Warframe
        • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
        • Unturned
        • Lethal Company
        • Wallpaper Engine
        • War Thunder
        • Lost Ark
        • EA Sports FC 24
        • Monster Hunter: World
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