Stellantis Türkiye'den 2 model için geri çağırma kararı

Stellantis Türkiye'den 2009 ve 2016 yılları arasında üretilen Citroen C3 ve DS3 modelleri ile ilgili geri çağırma kararı geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu modellerde kullanılan Takata hava yastıklarında tespit edilen sorun nedeniyle geri çağırma operasyonu başlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis Türkiye, müşterilerini bu araçları kullanmayı derhal bırakmaya ve çok hızlı şekilde yetkili servislerinden birinde hava yastıklarını değiştirmek için randevu almaya davet etti.

Söz konusu araçlarda kullanılan Takata üretimi hava yastıklarının kimyasal bileşenlerinin, özellikle sıcak ve nemli hava koşullarına maruz kaldığında zamanla bozulabildiği bildirildi.

Hava yastığının açılmasıyla sonuçlanan bir kaza durumunda, hava yastığı şişiricisinin aşırı kuvvet uygulandığında patlayabileceğini ve en kötü durumda ciddi yaralanmalara veya ölüme sebebiyet vereceğini belirten Stellantis, söz konusu araç sahiplerini hayati bir risk oluşumuna karşı korumak amacıyla hava yastıklarını değiştirmek için yetkili servislere çağırdı.

Müşterilerin güvenliği ve konforunu en büyük öncelik olarak belirlediği ifade edilen Stellantis Türkiye, söz konusu değişimlerin hızla tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. ​​​​​​​