Sterlin Thatcher dönemine döndü

İngiliz Sterlini, ülkedeki ekonomik görünümün ve dolarda son dönemde yaşanan yükselişin etkisiyle dolara karşı yüzde 1 değer kaybetti ve 1.1410 dolar ile 37 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviye en son Margaret Thatcher’ın başbakan olduğu dönemde görülmüştü. Sterlin dolara karşı en son bu seviyelere gerilediğinde dünyanın en zengin ülkeleri ABD para birimini zayıflatmayı amaçlayan Plaza Anlaşması’nı imzalamıştı.

İngiltere iki haneli enflasyon ve uzun vadeli ekonomik daralmayı içeren ikili tehdit sorunuyla karşı karşıya. İngiltere Merkez Bankası da (BOE) ekonomi için bir yıldan fazla süredir resesyon uyarısında bulunuyor.

Para birimi bu yıl içinde yüzde 15 değer kaybetti. Başbakan seçilen Liz Truss’ın ekonomik gündemine dair endişeler de para birimi üzerinde oluşan baskıyı artırıyor.