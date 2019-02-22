Steve Irwin 22 Şubat 1962 tarihinde doğdu. 4 Eylül 2006 tarihinde öldü. Steve Irwin daha çocuk yaşlarında, ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland'daki Reptile & Fauna Park 'ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

Steve Irwin, Büyük Set Resifi'nde bir belgesel film çalışması sırasında vatozların üstünde yüzerken dikenli bir vatozun göğsünden sokması sonucunda öldü.

O TİMSAH AVCISIYDI

Steve Irwin'in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları),Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır. Irwin'in dizisi, çekim çalışmaları Antarktika'daki balinaları, mors balıklarını ve penguenleri rahatsız ettiği yönünde çevrecilerin sert eleştirileri sonucu durdurulur. Bu suçlamalar Avustralya hükümetince yapılan incelemelerle çürütülür.

Irwin'ın hayvan koruma örgütü SIWF (Steve Irwin Wildlife Foundation - Steve Irwin Vahşihayat Vakfı) ve hayvanat bahçesi, türleri tehdit altında olan hayvanların üretilmesi için programlar yürütür. Sevilmeyen hayvanların da yaşama hakkı olduğunu düşünüp dizisinde bunu herkese göstermek isteyen Irwin, nasıl bir olayın içinde olduğunu bildiğini ve bir hayvan tarafından ısırılırsa suçun kendisinde olacağını söylüyordu.

Steve Irwin, Ocak 2004'te on aylık oğlu kolundayken 4 metre uzunluğunda bir timsahı eliyle besleyince sert biçimde eleştirilmişti.

Ölümü

Irwin, 4 Eylül 2006 tarihinde Queensland eyaletinin Büyük Mercan Kayalıkları'nda dalarken iri bir dikenli vatoz'un saldırısına uğrayıp vatozun kuyruğundaki iğneyi kalbine defalarca sokması sonucu hayatını kaybetmiştir.

GOOGLE'DAN STEVE IRWİN AÇIKLAMASI

Bugünün slayt gösterisi Doodle, yaşamın başlarında büyük sürüngenlerin sevgisini devralan ve Avustralya Hayvanat Bahçesi'ndeki çalışmaları ve popüler TV dizisi The Crocodile ile dünyayı paylaşan vahşi yaşam koruma ve televizyon kişiliğinin hayatını ve mirasını kutluyor ve araştırıyor Hunter . Irwin ve ailesi, yaşamlarını, dünyanın vahşi yaşamını ve vahşi yerlerini korumaya ve takdir etmeye adadı.

1962'de bu gün Avustralya'nın Melbourne banliyölerinde doğan Irwin, altıncı doğum günü için ona 11 ayaklık bir piton veren Lyn ve Bob Irwin tarafından büyütüldü. Yılan Fred'i seçti. 1970'lerin başında, Irwins, Queensland Avustralya Eyaletindeki Sunshine Coast'a taşındı ve Beerwah Sürüngen Parkı'nı açtı.

Dokuz yaşından beri timsahları güreşmeyi öğrenen Irwin, Queensland'ın East Coast Crocodile Management Program'ına gönüllü olarak çalıştı ve nesli tükenmekte olan tuzlu su timsahlarının yakalanmasına ve taşınmasına yardımcı oldu. Queensland Sürüngen ve Fauna Parkı olarak adlandırılan ailesinin parkını ve nihayetinde Avustralya Hayvanat Bahçesi'ni yönetmenin tüm yönleriyle ilgilendi.

Parkın yönetimini ele geçirdikten kısa bir süre sonra, Irwin hayvanat bahçesini ziyaret eden gelecekteki eşi Terri ile tanıştı. Balayını timsahları yakalamak için harcadılar ve çektikleri görüntüler, 100 milyondan fazla ülkede 500'den fazla ülkede görülen kaçak hit şovuna giren ilk Timsah Avcısı'nın ilk bölümü oldu.

Gösteri sayesinde, Irwin'in nesli tükenmekte olan (ve tehlikeli) hayvanları kurtarmaktan duyduğu heves, çabucak “Crikey!” Adlı tek kelimeli cümle kelimesi kadar popüler oldu. Aynı zamanda bir aile çabasıydı - Steve ve Terri şovu, çocukları Bindi ve Robert'ı ağırladı. şovda da fikstür oldu.

2001 yılında, Avustralya hükümeti bir ömür boyu hizmet için Irwin Yüzüncü Yıl Madalyası aldı ve 2004'te Yılın Avustralyalısı'na aday gösterildi. Başarıları arasında şerefine Elseya irwini adı verilen yeni bir kaplumbağa kaplumbağa türü keşfedildi . 2018 yılında, aynı zamanda Hollywood Walk of Fame'de yıldız olarak ödüllendirildi.

Bugün Irwin'in mirası, ailesinin devam eden hayvan koruma çalışmaları ve Avustralya Hayvanat Bahçesi'nin Yaban Hayatı Savaşçıları programına fayda sağlamak için bağış toplama etkinlikleri de dahil olmak üzere uluslararası bir vahşi yaşam, aile ve eğlence kutlaması olan 15 Kasım'daki Steve Irwin Günü kutlamalarıyla devam ediyor .