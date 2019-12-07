Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken Steven Nzonzi mücadele sonrasında açıklamalar yaptı. Trabzonspor karşılaşmasının ardından Alanyaspor karşısında da iyi oynadıklarını dile getiren Fransız oyuncu, "Bu akşam iyi bir performans sergiledik. Kazanmamız çok önemliydi. Çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a karşı iyi bir performans sergiledik. Bu akşam da devamı geldi." dedi.

Golden sonra geri çekildiklerini söyleyen Nzonzi, "Gol attıktan sonra geri çekiliyoruz ama golden önce oyunu domine ediyoruz. Böyle devam etmeliyiz. Trabzonspor'a karşı iyi oynamıştık. Bu akşam devamı geldi" ifadelerini kullandı.