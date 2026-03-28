Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Stravinsky’nin 'Ateş Kuşu' İstanbul'da

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, 3 Nisan'da Şef John Axelrod yönetiminde, Stravinsky'nin klasik müzik ve bale repertuvarının çığır açan başyapıtı Ateş Kuşu sahneye taşınacak

        Giriş: 28.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İDSO DenizBank Konserleri kapsamında, 3 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzik ve sahne sanatlarını bir araya getiren özel bir programla izleyici karşısına çıkıyor. Saat 20.00’de başlayacak konserin ilk bölümünde, orkestranın solo flüt sanatçısı Bülent Evcil, Fransız besteci Jacques Ibert’in zarif ve renkli anlatımıyla öne çıkan Flüt Konçertosu’nu yorumlayacak.

        Konserin ikinci bölümünde, Igor Stravinsky’nin klasik müzik ve bale repertuvarında çığır açan başyapıtı Ateş Kuşu izleyiciyle buluşacak. İsviçre kökenli Amerikalı şef John Axelrod yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, bale sanatçısı İlke Kodal’ın etkileyici performansıyla yapıtı sahneye taşıyacak.

        1910 yılında Sergei Diaghilev’in kurucusu olduğu Ballets Russes topluluğu için bestelenen ve Paris’te prömiyer yapan Ateş Kuşu, Stravinsky’nin uluslararası üne kavuşmasını sağlayan ilk büyük eseri olarak biliniyor. Ritmik dinamizmi, orkestra renkleri ve masalsı anlatımıyla hem görsel hem işitsel bir şölen sunacak bu başyapıt, izleyicilere unutulmaz bir sanat deneyimi yaşatacak.

        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #Stravinsky
        #Opera
        #bale
