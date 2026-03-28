Stravinsky’nin 'Ateş Kuşu' İstanbul'da

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İDSO DenizBank Konserleri kapsamında, 3 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzik ve sahne sanatlarını bir araya getiren özel bir programla izleyici karşısına çıkıyor. Saat 20.00’de başlayacak konserin ilk bölümünde, orkestranın solo flüt sanatçısı Bülent Evcil, Fransız besteci Jacques Ibert’in zarif ve renkli anlatımıyla öne çıkan Flüt Konçertosu’nu yorumlayacak.

Konserin ikinci bölümünde, Igor Stravinsky’nin klasik müzik ve bale repertuvarında çığır açan başyapıtı Ateş Kuşu izleyiciyle buluşacak. İsviçre kökenli Amerikalı şef John Axelrod yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, bale sanatçısı İlke Kodal’ın etkileyici performansıyla yapıtı sahneye taşıyacak.

1910 yılında Sergei Diaghilev’in kurucusu olduğu Ballets Russes topluluğu için bestelenen ve Paris’te prömiyer yapan Ateş Kuşu, Stravinsky’nin uluslararası üne kavuşmasını sağlayan ilk büyük eseri olarak biliniyor. Ritmik dinamizmi, orkestra renkleri ve masalsı anlatımıyla hem görsel hem işitsel bir şölen sunacak bu başyapıt, izleyicilere unutulmaz bir sanat deneyimi yaşatacak.