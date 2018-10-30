Stromsgodset - Lilleström maçı heyecanı

Norveç NM Kupası Yarı Final heyecanı devam ediyor. Stromsgodset, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Lilleström takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Stromsgodset, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lilleström, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 528. İddaa'da Stromsgodset kazanır 1.70, berabere biter 3.30, Lilleström kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Stromsgodset son haftadaki Aalesund müsabasında 4-3 yenildi.

Lilleström ise Sandefjord maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında alan Stromsgodset, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Lilleström, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Lilleström, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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