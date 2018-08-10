UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile Güney Kıbrıs Rum kesimi ekibi AEK Larnaca arasında oynanan karşılaşmada bir hakem yaralandı.

Konuk ekibin ikinci yarıda 2-0 önde olduğu sırada tribünden yabancı madde atılmaya başlarken, yardımcı hakem Fredrik Klyver, başına gelen bir madde sonrasında kanlar içinde yere yığıldı. Bir süre yerde tedavisi devam eden Klyver maça devam edemedi ve dördüncü hakem onun yerini aldı. Bir süre soyunma odasında bekleyen hakem heyeti ve oyuncular, daha sonra karşılaşmayı tamamladı. Maç 2-0 Larnaca üstünlüğü ile sona erdi.

Daha sonra olaylar hakkında açıklama yapan Sturm Graz takımı, hakemi yaralayan taraftar adına özür diledi. Hakemi yaralayan maddeyi atan kişinin tespit edildiği ve gerekli cezaların verileceğinin altı çizildi.

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