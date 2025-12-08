Habertürk
        İbrahim Hatipoğlu: Türkiye'ye Avrupa Kupası'nı yine G.Saray getirecek

        Stuttgart Galatasaraylılar Derneği, yeni merkezinin açılışını hafta sonunda gerçekleştirdi. Açılış törenine katılan Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Ben inanıyorum yine Türkiye'ye bir Avrupa Şampiyonluk kupasını Galatasaray getirecek." dedi.

        Giriş: 08.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:19
        "Türkiye'ye Avrupa Kupası'nı yine G.Saray getirecek"
        Stuttgart Galatasaraylılar Derneği, yeni merkezinin açılışını hafta sonunda gerçekleştirdi. Ostfildern-Scharnhausen'daki Liststraße 7, 73760 adresindeki yeni lokal, düzenlenen törenle taraftarların hizmetine sunulurken açılış törenine Stuttgart Başkonsolosu Makbule Kaçar Koçak, Galatasaray Spor Kulübü Derneği yöneticileri İbrahim Hatipoğlu, eski futbolculardan Evren Turhan ve teknik direktör Güvenç Kurtar katıldı.

        STUTTGART BAŞKONSOLOSU MAKBULE KAÇAR KOÇAK: GALATASARAY BİZİM GURURUMUZ

        Stuttgart Başkonsolosu Makbule Kaçar Koçak yaptığı konuşmada, "Spor derneklerinin faaliyetlerini devam ettirdiklerini görmekten çok mutluyum. Galatasaray bizim gururumuz. Diğer takımlarla geçen sene elde ettikleri başarıları memnuniyetle izliyoruz. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının bundan 120 yıl önce 'İngilizler gibi biz toplu olarak bir oyun sergilemek için takım kuracağız ve bu takım kendi adına ve kendi renklerine sahip olacak, bu takım yurt dışında yenecek' demesi Galatasaray'ın hakkını verdi, bize pek çok gurur yaşattı, yaşatmaya devam edecek. Bu dernek gençleri bir araya getirecek ve ailelerin bir araya geleceği, maç izleyeceği bir dernek olacak. Hayırlı olsun" dedi.

        İBRAHİM HATİPOĞLU: BEN İNANIYORUM YİNE TÜRKİYE'YE BİR AVRUPA ŞAMPİYONLUK KUPASINI GALATASARAY GETİRECEK

        Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ise konuşmasında, "Bu kolay değil, büyük meşakkatler sonunda ulaşılabilecek bir yer. Bu sene şampiyonlar liginde gayet başarılı giden bir takımımız var. İnşallah bu sene bu çıtayı en üst seviyeye taşıyacaklar. Ama hedef o kupayı alıncaya kadar bitmeyecek. Ben inanıyorum yine Türkiye'ye bir Avrupa Şampiyonluk kupasını Galatasaray getirecek. Başarıyı elde etmek sadece sportif çalışmayla olmuyor. Güçlü bir ekonomiye, sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmak gerek. Başkanımız bu konuda çok önemli projelere imza atıyor" ifadelerini kullandı.

        AYHAN YILDIZ: O GÜN ATTIĞIMIZ TEMELİN BUGÜN NE KADAR BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK BENİM İÇİN TARİFSİZ BİR GURUR

        Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Başkanı Ayhan Yıldız da Stuttgart Galatasaraylılar Derneği’nin yeni merkez açılışına katılarak hem federasyon adına hem de 2002 yılında derneğin kurucu genel başkanı ve onursal başkanı sıfatıyla önemli açıklamalarda bulundu.

        Ayhan Yıldız, törende yaptığı konuşmada, derneğin tarihsel önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        "Bu derneği 2002 yılında rahmetli Özhan Canaydın ile birlikte açtık. O gün attığımız temelin bugün ne kadar büyüdüğünü görmek benim için tarifsiz bir gurur. Bugün ATFF Başkanı olarak burada bulunmak, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir yolculuğun devam ettiğini gösteriyor."

        Yıldız, açılış töreninde Özhan Canaydın ile birlikte çektirdikleri tarihi fotoğrafın da tekrar hatırlanacağını belirterek, “Bu derneğin temellerinde büyük emekler var. Rahmetli Canaydın’ın vizyonu ve desteği her zaman anılmalıdır" dedi.

        "ATFF OLARAK TÜM DERNEKLERLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

        Yıldız, Avrupa’daki Türk gençlerinin spora yönlendirilmesinin önemine değinerek şöyle devam etti:

        “Avrupa’da yaşayan gençlerimizin birçoğu karma ailelerden geliyor. Anneleri Alman, babaları Türk olabilir ya da tam tersi. Bu gençlerin milli takıma kadar uzanan yolda desteklenmesi gerekiyor. ATFF olarak bunu sağlamak için tüm derneklerle ortak çalışmak istiyoruz. Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutmada derneklerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyleyebiliriz. Bugün Stuttgart Galatasaraylılar Derneği bunun en güzel örneklerinden biridir. Çocuklar için özel hazırlanan ‘Yavru Aslanlar’ bölümü, Avrupa’da tüm derneklere örnek olmalıdır."

        ATFF Başkanı Yıldız, federasyonun derneklerle daha kurumsal bir iş birliği modeli oluşturacağını belirterek; "Her dernekten bir temsilciyi federasyonumuzun yönetim mekanizmasına dahil edeceğiz. Bu sayede daha güçlü bir iletişim, daha sağlıklı bir altyapı ve daha profesyonel bir spor kültürü oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

