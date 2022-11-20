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Barajlar alarm veriyor! Bir il hariç hepsi düştü, kaç günlük su kaldı

Yağışsız geçen sonbaharla birlikte birçok bölgede artan kuraklık riski, her geçen gün daha da korkutucu bir hal alıyor. Artık başta içme suyu olmak üzere su kaynaklarında bir önceki yıla göre önemli düşüşler görülüyor. Bu yıl Türkiye geneli kümülatif yağışlar ortalamasındaki yüzde 46.3'lük düşüş, bir il dışındaki barajlarda gelecek için tehlikeli bir görüntü ortaya koydu. Bu durumdan en çok etkilenen illerden biri ise, İstanbul. İşte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 6.4 düşüş görülen İstanbul ve bazı illerdeki alarm veren barajların son durumu

Barajlar alarm veriyor! Bir il hariç hepsi düştü! - Güncel haberler
Su alarmı! Bir il hariç hepsi düştü
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DHA

Yağışsız geçen sonbahar, birçok bölgede kuraklık riskini artırdı. Türkiye geneli kümülatif yağışlar ortalaması, yüzde 46.3 azalırken barajlarda su seviyesi de düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; 1 Ekim-18 Kasım'da Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalaması, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 46.3 oranında azaldı. Yağışların azalması, barajlardaki su seviyesinin de düşmesine yol açtı. İstanbul, Bursa ve İzmir'de barajlardaki su seviyesi, önemli oranda düşerken, sadece Ankara'daki barajlarda artış yaşandı.

İSTANBUL'UN NE KADAR SUYU KALDI?

İstanbul'da geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 42.6 olan barajlardaki doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 36.2 olarak kaydedildi. İstanbul barajlarında 4.2 aylık su bulunduğu belirlendi. İzmir'de ise geçen yıl 18 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 21.6'yken, bu sene aynı dönemde yüzde 19 olduğu ve 17.1 aylık suyun kaldığı belirlendi.

SADECE ANKARA'DA YÜKSELDİ

Bursa'da geçen yıl 18 Kasım'da doluluk oranı, yüzde 22.3'ken bu sene aynı dönemde 20.9 olduğu, 2 aylık suyun bulunduğu tespit edildi. Ankara'da ise geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 9.3 olan barajlardaki doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 21.9'a yükseldi, başkentte 8.2 aylık su kaldığı kaydedildi.

İÇME SUYUNDA DÜŞÜŞ

İşletmede olan 145 enerji amaçlı barajda doluluk oranı yüzde 33.8, sulama amaçlı 298 barajda doluluk oranı yüzde 25.3, içme suyu amaçlı 106 barajda doluluk oranı yüzde 28.1; içme suyu, sulama ve enerji amaçlı 422 depolama tesisinde (göller hariç) doluluk oranı yüzde 32.2 olarak kaydedildi.

ENERJİ AMAÇLA KILLANILAN SUDA ARTIŞ

İşletmede olan 422 depolama tesisinde mevcut su miktarının 124.2 milyar metreküp olduğu belirlendi. Türkiye'deki barajlarda içme suyu oranı, 18 Kasım 2021'de 28.3 seviyesindeyken, bu sene yüzde 28.1'e düştü. Sulama suyu, geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 22.1 seviyesinden 25.3'e yükseldi. Enerji amaçlı kullanılan su ise geçen yılki yüzde 23.5 oranından yüzde 33.8'e yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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