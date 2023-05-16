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İşte 74 gün boyunca su altında yaşayarak rekor kıran Dr. Joseph Dituri

Dr. Joseph Dituri, 74 gün boyunca suyun altında yaşadı ve her saniye rekorunu tazelemeye devam ediyor. 100 gün boyunca suyun altında yaşamayı hedefleyen Dituri, küçük bir odada yaşam sürüyor.

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  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!

    EN UZUN SÜRE SUYUN ALTINDA YAŞAYAN KİŞİ

    Geçtiğimiz günlerde su altında yaşayan 73. gününü tamamlayan Joseph Dituri'den yeni haberler geldi. ABD Donanması'nda yer alan Dr. Joseph Dituri, su altında en uzun süre yaşayan kişi rekorunu kırdı. Dituri, 74 günden fazla süredir küçük bir odada yaşamını sürdürüyor.
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!

    9 HAZİRAN'A KADAR SUYUN ALTINDA KALACAK

    Dituri'nin rekor kırdığı yer, ABD'nin Florida eyaletindeki Key Largo'daki bir gölde yaklaşık 9 metre derinlikte yaşıyor. Dituri henüz yaşadığı yerden çıkmadı hedefi ise 100 gün.

    9 Haziran'a kadar kalmayı planlayan Dituri, eğer bu hedefe ulaşırsa su altında yaşama rekorunu 100 gün ile kıracak ve aşılması zor bir hedef belirleyecek.

     
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!

    İNSAN PSİKOLOJİSİ VE BASINÇ TEST EDİLİYOR

    Dituri'nin su altında yaşama nedeni ise "Project Neptune 100 (Neptün 100 Projesi)" adlı bir araştırma için. Araştırma Deniz Kaynaklarını Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen görevde insan psikolojisi ve vücudun uzun süreli ekstra basınca verdiği tepkiyi ölçüyor.
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!

    Dituri, ana fikirlerini ise “Buradaki fikir, dünya okyanuslarını doldurmak, içinde yaşayarak ve onlara gerçekten iyi davranarak onlara bakmaktır” diyor.

    Dituri'nin yaşadığı ortamda bilgisayar, telefon ve mikrodalga fırın bulunuyor. Beslenmesini ise yumurta ve somon gibi protein ağırlıklı besinlerle yapıyor.

     
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!

    SON REKOR 73 GÜN 2 SAAT 34 DAKİKAYDI

    Dituri'nin en çok özlediği şey ise Güneş ışığı. Su altında en uzun süre yaşam rekoru, 73 gün 2 saat 34 dakika ile Bruce Cantrell ve Jessica Fain ikilisine aitti.

    Fotoğraf: Instagram
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!
  • Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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