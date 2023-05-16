9 HAZİRAN'A KADAR SUYUN ALTINDA KALACAK

Dituri'nin rekor kırdığı yer, ABD'nin Florida eyaletindeki Key Largo'daki bir gölde yaklaşık 9 metre derinlikte yaşıyor. Dituri henüz yaşadığı yerden çıkmadı hedefi ise 100 gün.

9 Haziran'a kadar kalmayı planlayan Dituri, eğer bu hedefe ulaşırsa su altında yaşama rekorunu 100 gün ile kıracak ve aşılması zor bir hedef belirleyecek.