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Her gün sigara içmenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı!

ABD'de Washington Üniversitesi'nde 28 binden fazla kişiye yapılan yeni bir araştırmaya göre her gün sigara içmek zamanla insanların beynini küçültüyor.

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  • Her gün sigara içmenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı!

    SİGARA BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR

    Bilim insanları sigara içen kişilerin içmeyen kişilere göre beyinlerinin hacminin daha küçük olduğunu önceden keşfetmişti. Ancak sigara içmenin beyni küçülmesine yol açıp açmadığı henüz bir netlik kazanmamıştı.
  • Her gün sigara içmenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı!

    ABD'de Washington Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü yeni çalışmada sigara içmenin beyni küçültüğü güçlü kanıtlarla ortaya kondu.

    Henüz hakemden değerlendirmesinden geçmeyen çalışmada Britanyalı vatandaşların sağlık kayıtlarındaki beyin tarama verileri analiz edildi. Ekip, beyin taramalarına ek olarak, katılımcıların dahil olduğu anketleri inceledi ve sigara içme alışkanlıklarını gözlemleyerek analiz etti.

     
  • Her gün sigara içmenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı!

    BEYİN HACİMLERİ 7,1 SANTİMETREKÜP KÜÇÜLTÜYOR

    Bulgular sonucunda her gün sigara içen katılımcıların beyin hacimlerinin ortalama 7,1 santimetreküp daha küçük olduğu tespit edildi. Buna göre sigara kullanımı, beyin hücrelerinin yoğunlaştığı beynin gri maddesinde de 5,5 santimetreküp azalmaya neden oluyor.
  • Her gün sigara içmenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı!

    NÖRONLARIN AZALMASINA NEDEN OLUYOR

    Geçmiş zamanda her gün sigara içmek ise nöronları birbirine bağlayan uzun tel yapıları içeren beyaz maddelerin 1,6 santimetreküp azalmasına neden oluyor. 

    Daha gelişmiş analiz sonuçlarında, sigarayı daha uzun süre bırakan kişilerin beyinlerinde daha yakın zamanda bırakanlara kıyasla biraz daha fazla gri madde içeriği bulunduğu ortaya çıktı. 
  • Her gün sigara içmenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı!

    Örnek olarak, bir yıl önce sigarayı bırakmış bir kişinin gri madde hacminde 0,09 santimetreküp artış tespit edildi. Sigarayı bıraktıktan sonra geçen her yıl, gri madde hacmindeki artışla bağlantılı.
  • Her gün sigara içmenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı!

    Araştırmaya dahil olmayan ve bulguları dışarıdan bir göz olarak yorumlayan Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Dajiang Liu "Çalışma titizlikle yürütülmüş ve sonuç halk salığı açısından çok önemli" dedi.

    Kaynak: Independent, Livescience 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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