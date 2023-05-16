BEYİN HACİMLERİ 7,1 SANTİMETREKÜP KÜÇÜLTÜYOR

Bulgular sonucunda her gün sigara içen katılımcıların beyin hacimlerinin ortalama 7,1 santimetreküp daha küçük olduğu tespit edildi. Buna göre sigara kullanımı, beyin hücrelerinin yoğunlaştığı beynin gri maddesinde de 5,5 santimetreküp azalmaya neden oluyor.