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WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bir sürü yeni özellik eklendi. WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, bu özelliklerin ne işe yarayacağı anlatıldı. İşte, WhatsApp'ın yeni özellikleri...

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  • WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

    MESAJLARI KİLİTLEYEBİLECEKSİNİZ

    Mesajları kilitleyerek başkalarının sohbete erişmesini engelleyebilirsiniz. WhatsApp, yaptığı son duyuruda sohbet mesajlarının kilitlenebileceğini duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri mesajları kilitleyebilecek ve yalnızca Face ID veya Touch ID ile açabilecek. Gizlenen mesajlar, tıpkı arşivlenen mesajlar gibi ayrı bir sekmede görüntülenecek.
  • WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

    Eğer sohbet kilidi birkaç kez yanlış girilirse, sohbet en sonunda "tüm eski mesajların silinmesi" ile açılabilir hale gelecek. 
  • WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

    ANKET ÖZELLİĞİ YENİLENDİ

    Artık çok daha detaylı anketler yapılabilecek. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda anketler artık üç yeni seçeneğe sahip, bunlardan ilki, anket sorularına tek bir yanıt verme zorunlu tutulabilecek. Oluşturulan ankette bu seçenek aktif hale getirilirse, katılımcıların birden çok yanıta oy kullanması mümkün olmayacak. Ayrıca sohbetlerdeki arama bölümü, artık anketler için de filtre içeriyor. Yani sohbeti baştan aşağı dolaşmadan anketi direkt görebileceksiniz.

     
  • WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

    Anketler için bildirimler aktif hale getirdi. Böylelikle anketi oluşturan kullanıcı ankete kaç kişiyi dahil ederse sonuçları anlık takip edebilecek.
  • WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

    İLETİLEN MESAJLARA AÇIKLAMA GETİRİLDİ

    WhatsApp'ta gelen bir mesajı iletmeye çalıştığınızda artık açıklama yaparak iletebileceksiniz. Ayrıca bu özelliği görseller için de belgeler için de kullanabileceksiniz.

     
  • WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

    WHATSAPP'A YAKIN GEÇMİŞTE GELEN ÖZELLİKLER

    WhatsApp, aslında bundan yıllar önce çoklu cihaz özelliğini kullanıma sundu. Çoklu cihaz özelliği, artık dört cihaza kadar WhatsApp kullanılmasını mümkün kılıyor. 

     
  • WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

    SOHBETTE TUT ÖZELLİĞİ

    Sohbette tut özelliği mesaj gönderenlere yeni bir süper güç sunacak. Sohbetteki mesajlar her bir kullanıcı tarafından istendiği takdirde kaydedilecek. Mesaj size ait olduğu sürece mesajın sohbette tutulup tutulmayacağını seçebileceksiniz.

     
  • WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...

    Birisi gönderdiğiniz mesajı sohbette tutmak istediğinde buna dair bildirim alacak ve dilerse bu imkanı karşındaki kişiye tanımlayacak. Bu sayede süreli mesajlar karşıdaki taraf tarafından yalnızca siz isterseniz sohbette tutulacak, eğer istemezseniz süresi geçtiğinde mesaj silinecek. Kaydettiğiniz mesajlar "Tutulan Mesajlar" klasöründe görünecek.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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