1. SALATALIK

MEYVE NEDİR?

Bitkinin tohumunu içerisinde barındrıan yiyeceklere meyve denir. Bir bitkinin meyve olarak kabul edilmesi için en önemli kriter içerisinde çekirdek bulundurmasıdır. Bu nedenle birçok sebze aslında meyvedir. Salatalıkta çekirdeğini içerisinde bulundurduğu için bir meyve olarak kabul edilir.