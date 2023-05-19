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Titanik enkazının ilk kez 3 boyutlu görüntüsü ortaya çıktı!

Geliştirilen yeni teknoloji ile Atlantic Productions ve Magellan tarafından, Titanik'in 700 bin fotoğrafı birleştirildi. Enkazın ilk kez üç boyutlu bir modeli oluşturuldu. Bu model Titanik'in nasıl battığına dair bir cevap olabilecek.

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  • Titanik enkazının görülmemiş görüntüleri çıktı! İlk kez 3 boyutlu canlandırıldı!

    İLK KEZ TİTANİK ENKAZININ TAM GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURULDU

    Dünyanın en ünlü gemi batığı olan Titanik'in daha önce görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı. Atlas okyanusunun 3.800 metre derininde olan Titanik'in ilk kez tam boyutlu deniz taraması yapıldı. 

    Titanik'e üç boyutlu bir bakış açısı sunan bu tarama her açıdan 700.000'den fazla görüntü alınarak 3 boyutlu rekonstrüksiyon oluşturulması sonucu ortaya çıktı.

     
  • Titanik enkazının görülmemiş görüntüleri çıktı! İlk kez 3 boyutlu canlandırıldı!

    TARAMA NASIL YAPILDI?

    Keşif gezisinin planlanmasına öncülük eden Magellan Gerhard Seiffert, bu zamana kadar üstlendiği en büyük su altı tarama projesi olduğunu dile getirdi. Gerhand "Neredeyse 4.000 metre derinliği olan bölgede akıntılar var ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunulmasına izin verilmiyor" dedi. 
  • Titanik enkazının görülmemiş görüntüleri çıktı! İlk kez 3 boyutlu canlandırıldı!

    "Diğer bir zorluk ise her santimetrekareyi haritlamanız gerektiği, enkaz alanı gibi ilginç olmayan kısımları bile haritalamanız gerekiyor, ancak tüm bu ilginç nesnelerin arasını doldurmak için buna ihtiyaç var."
  • Titanik enkazının görülmemiş görüntüleri çıktı! İlk kez 3 boyutlu canlandırıldı!

    Yapılan tarama hem geminin ölçeğini hem de pervanelerden birinin seri numarası gibi bazı küçük ayrıntıları bile gösteriyor. Paslanmış sarkıtlarla kaplı bir pruva, gemi kaybolduktan 100 yıl sonra bile hala tanınabilir durumda. 
  • Titanik enkazının görülmemiş görüntüleri çıktı! İlk kez 3 boyutlu canlandırıldı!

    ENKAZ 1985'TE KEŞFEDİLDİ

    Titanik'i uzun yıllardır inceleyen Park Stephenson taramaları ilk gördüğünde hayran kaldığını bildirdi. Stephenson "Enkazı bir dalgıçtan asla göremeyeceğiniz şekilde görmenizi sağlıyor ve enkazın tamamını, bağlamını ve perspektifini görebiliyorsunuz. Ve şimdi size gösterdiği şey, enkazın gerçek durumu" dedi.
  • Titanik enkazının görülmemiş görüntüleri çıktı! İlk kez 3 boyutlu canlandırıldı!

    HALA NASIL BATTIĞI ARAŞTIRILIYOR

    Taramaların 1912 yılında batan Titanik'in hakkında bilgiler vereceği düşünlüyor. Parl Stephenson konuya dair "Buzdağıyla çarpışmanın karakterini gerçekten anlamıyoruz. Tüm filmlerde gösterildiği gibi sancak tarafından mı çarptığını bile bilmiyoruz - buzdağının üzerine inmiş bile olabilir şeklinde teorilerde bulunuyor. 

     
  • Titanik enkazının görülmemiş görüntüleri çıktı! İlk kez 3 boyutlu canlandırıldı!

    Titanik'in haritlanmasını sağlayan proje, İngiliz prodüksiyon firması Atlantic Productions ve deniz haritalama şirketi Magellan tarafından geliştirildi. 

    Elde edilen görüntüler deniz tabanında baştan yaklaşık 800 metreden kırılarak iki parça halinde yatan geminin bütününü gösteriyor. 

    Kaynak: Atlantic Productions, Magellan, BBC

    Fotoğraf: Atlantic Productions, Magellan

    Video: BBC

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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