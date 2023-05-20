GÜLÜMSEMEYİ UNUTTULAR

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uygulanan maske zorunluluğu Japonya'da uzun bir süre devam etti. Maske zorunluluğu geçtiğimiz günlerde Japonya'da kaldırıldı. Ancak pandemi sonrasında bazı Japonların gülümsemeyi unuttuğu bariz bir şekilde görüldü.