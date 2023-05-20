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İşte, duyguların bizi etkileme süresi! Üzüntü 120 saat sürüyor!

Motivation and Emotion dergisinde yayımlanan bir makaleye göre duygular fiziksel ve zihinsel olarak yalnızca belli bir süre etkisini yoğun olarak gösteriyor. Makaleye göre iğrenme, utanma, korku gibi duygular 30 ila 45 dakika hissediyor. Üzüntüyü ise 120 saat boyunca yaşıyor. İşte, duyguların insan vücudunu etkileme süresi...

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  • İşte, duyguların bizi etkileme süresi! Üzüntü 120 saat sürüyor!

    Gün içerisinde birçok insan pek çok duyguyu aynı anda veya farklı zaman dilimleri içerisinde yaşıyabiliyor. Duygularımız, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkileyen en önemli araçlardan birisi. Motivation and Emotion dergisinde yayımlanan bir makaleye göre ise duygular fiziksel ve zihinsel olarak insanları belli bir süre daha yoğun etkiliyor.
  • İşte, duyguların bizi etkileme süresi! Üzüntü 120 saat sürüyor!

    EN UZUN ÜZÜNTÜ SÜRÜYOR

    Makaleye göre üzüntü, duygular arasında en uzun süre etkisini gösteren his ve 120 saatte kadar devam ediyor. Hayal kırıklığı, memnuniyet, kaygı ve umut ise 24 saatte kayboluyor. Yapılan araştırma aslında duyguların ne kadar geçici olduğunu da ortaya koydu.
  • İşte, duyguların bizi etkileme süresi! Üzüntü 120 saat sürüyor!

    Bu duygular arasında iğrenmek ve utanmak 30 dakika, korku 45 dakika, şaşkınlık ve öfke 2 saat, gurur ve stres 3 saat, coşku 6 saat sürüyor.
  • İşte, duyguların bizi etkileme süresi! Üzüntü 120 saat sürüyor!

    SEVİNÇ 35 SAAT SÜRÜYOR

    Diğer duygular ise etkisini daha uzun süre devam ettiriyor bunlar arasında, kıskançlık 15 saat, memnuniyet, hayal kırıklığı, kaygı ve umut 24 saat, sevinç 35 saat, kin duymak 60 saat ve üzüntü 120 saat sürüyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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