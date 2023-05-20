Gün içerisinde birçok insan pek çok duyguyu aynı anda veya farklı zaman dilimleri içerisinde yaşıyabiliyor. Duygularımız, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkileyen en önemli araçlardan birisi. Motivation and Emotion dergisinde yayımlanan bir makaleye göre ise duygular fiziksel ve zihinsel olarak insanları belli bir süre daha yoğun etkiliyor.