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        Haberler Yaşam UNESCO'dan Venedik önerisi!

        Su basan Venedik'e UNESCO'dan çağrı

        UNESCO, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinin 'Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi'ne alınması önerisinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:56
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        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İtalya’nın kanallar ve gondollar şehri olarak ün kazanmış turizm merkezlerinden Venedik şehrinin 'Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi'ne alınması önerisinde bulundu.

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        CNN'nin haberine göre, UNESCO Danışma Kurulunca sunulan karar taslağında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 10-25 Eylül'de yapılması planlanan Dünya Mirası Komitesi'nin 45'inci genişletilmiş toplantısı öncesinde İtalyan hükümetine çağrıda bulunuldu.

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        21 ülkenin temsilcisinden oluşan Komite, yılda bir kez toplanarak Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi'ni tekrar gözden geçiriyor.

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        Taslakta, İtalyan hükümeti yıllardır turist yoğunluğu ve iklim değişikliğinin etkileriyle boğuşan Venedik’in uzun süredir devam eden sorunlarını çözmek için azami özveri göstermeye çağrıldı.

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        Hükümetin özellikle kitle turizmi, kalkınma projeleri ve iklim değişikliği gibi konularda yeterince ilerleme kaydedemediği aktarılan taslakta, turizm ve iklim değişikliği gibi sorunların binalarda ve kentsel alanlarda bozulmaya ve hasara yol açtığı belirtildi.

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        Taslakta, söz konusu sorunların, tarihi şehrin kültürel ve sosyal kimliğini bozduğu ve kültürel, çevresel ve peyzaj niteliklerinin ve değerlerinin bütünlüğünü tehdit ettiği kaydedildi.

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        Avrupa kültür ve sanat hayatına damgasını vurmuş pek çok sanatçıya ev sahipliği yapmış Venedik, son yıllarda iklim değişikliği ve turizm kaynaklı problemlerle boğuşuyor.

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        Şubat ayında şehirde yaşanan şiddetli kuraklık, gondolların, su taksilerinin ve ambulansların bazı kanallardan geçmesini imkansız kılarken, Kasım 2019'da yaşanan sel nedeniyle bazı tarihi yapılar tehlike altına girmişti.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #venedik
        #unesco
        #Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi
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