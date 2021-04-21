Su kanalı kazısında bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Gülağzı Mahallesi'nde, Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği sulama kanalı kazısında Helenistik döneme ait antik mezar ortaya çıktı.

KEPÇE SERT KAYAYA İSABET EDİNCE...

İHA'nın haberine göre Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Halliller sokak Yeşiltepe mevkiinde sulama hattı çalışması yapılırken iş makinesinin kepçesine sert bir kaya isabet etti.

İş makinesinin kepçesi ile kırılan kaya parçası sonrası işçiler kopan kaya parçasının mezara ait olduğunu fark etti.

İşçiler tarafından Menteşe Belediye yetkililerine bilgi verilmesi sonrası Zabıta ekipleri Müze Müdürlüğü arandı.

Muğla Müze Müdürlüğü tarafından mezarın bulunduğu alana arkeolog ve müze müdürlüğü yetkilisi gönderildi.

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan çalışmada mezarın Helenistik dönemden kaldığı ortaya çıktı.

Ula ilçesindeki Thera Antik Kenti'nin bir mahallesi olduğu tahmin edilen ve Roma dönemine ait antik mezarın içinde küçük bir kandil ve 6 bireye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu.

Muğla Müzesi yetkilileri ve arkeologlar tarafından mezar çevresinin temizlenmesinin ardından mezar içindeki kafatası ve kemikler antropolog tarafından numaralandırılarak alındı. Bölgede incelemeler devam ediyor...