Su kanalı kazısında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamİş makinesinin kepçesine isabet edince... Su kanalı kazısında bulundu - Haberler
ABONE OL

Su kanalı kazısında antik mezar bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye ekiplerinin sulama kanalı için yaptıkları kazıda Helenistik döneme ait içinde yaklaşık 6 bireye ait kalıntıların bulunduğu toplu mezar bulundu

İş makinesinin kepçesine isabet edince... Su kanalı kazısında bulundu - Haberler
Su kanalı kazısında bulundu
0:00 / 0:00
İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Gülağzı Mahallesi'nde, Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği sulama kanalı kazısında Helenistik döneme ait antik mezar ortaya çıktı.

KEPÇE SERT KAYAYA İSABET EDİNCE...

İHA'nın haberine göre Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Halliller sokak Yeşiltepe mevkiinde sulama hattı çalışması yapılırken iş makinesinin kepçesine sert bir kaya isabet etti.

İş makinesinin kepçesi ile kırılan kaya parçası sonrası işçiler kopan kaya parçasının mezara ait olduğunu fark etti.

İşçiler tarafından Menteşe Belediye yetkililerine bilgi verilmesi sonrası Zabıta ekipleri Müze Müdürlüğü arandı.

Muğla Müze Müdürlüğü tarafından mezarın bulunduğu alana arkeolog ve müze müdürlüğü yetkilisi gönderildi.

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan çalışmada mezarın Helenistik dönemden kaldığı ortaya çıktı.

Ula ilçesindeki Thera Antik Kenti'nin bir mahallesi olduğu tahmin edilen ve Roma dönemine ait antik mezarın içinde küçük bir kandil ve 6 bireye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu.

Muğla Müzesi yetkilileri ve arkeologlar tarafından mezar çevresinin temizlenmesinin ardından mezar içindeki kafatası ve kemikler antropolog tarafından numaralandırılarak alındı. Bölgede incelemeler devam ediyor...

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam buğday unlu Ramazan pidesi
YAŞAMTam buğday unlu Ramazan pidesi
İftar menüsünde 9. gün
YAŞAMİftar menüsünde 9. gün
Çiftçinin tarla sürerken bulduğu 'Hermes heykelciği' Çorum Müzesi'nde sergileniyor
YAŞAMÇiftçi tarla sürerken bulmuştu... 2 bin 300 yıllık!
Görkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış
YAŞAMGörkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış
Kraliçe Elizabeth'in buruk doğum günü
YAŞAMKraliçe Elizabeth'in buruk doğum günü
Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi
YAŞAMSiparişlere yetişemiyorlar... Kilosu 300 TL
Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti
YAŞAMYılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti
Karavana çevirdiği eski model otomobiliyle hayallerinin peşinden gidiyor
YAŞAMOtomobilini karavana çevirdi, hayallerinin peşinden ...
İstanbul’un 600 yıllık köyü havadan görüntülendi
YAŞAM2’nci Beyazıt kurmuştu! İstanbul’un 600 yıllık köyü
Kadıralak Yaylası, ziyaretçilerini ağırlıyor
YAŞAMKadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü