İstanbul'un 9 ilçesinde 30 Ağustos Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisine gidildi. Alt yapı çalıışmaları nedeniyle zorunlu olarak uygulanan su kesintileri İSKİ'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Kesitiler ilçelerin tamamında değil belli mahallelerinde gerçekleşti.

İşte su kesintisi uygulanan ilçeler:

Arnavutköy

Başakşehir

Büyükçekmece

Esenyurt

Eyüp (Eyüpsultan)

Fatih

Kadıköy

Tuzla

Zeytinburnu

SU KESİNTİLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

İSKİ tarafından su kesintileri ile ilgili yapılan duyuruda kesintilerin tahmini bitme saatleri de açıklandı. İşte kesintilerin biteceği saatler:

Arnavutköy: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Büyükçekmece: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüp (Eyüpsultan): Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Zeytinburnu: Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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