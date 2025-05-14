'Su Yüzü' 30 Mayıs'ta sinemalarda

Cemre Ebüzziya, Nazan Kesal, Aytek Şayan, Yasemin Szawlowski ve Şamil Kafkas’ın yer aldığı Su Yüzü; Deniz’in (Cemre Ebüzziya) uzun bir süre sonra gerçekleştirmek zorunda kaldığı aile ziyaretinin ardından kendisiyle yüzleşmesini konu alıyor. Yapımcılığını Periferi Film ve KK Films’in üstlendiği Su Yüzü; 30 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Zeynep Köprülü’nün ilk uzun metrajı Su Yüzü; Uluslararası Altın Koza Festivali’ndeki gösteriminin ardından 44. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşmuştu.

'Su Yüzü'nün konusu:

Deniz yetersizlik hissiyle baş ettiği bir dönemde, annesinin düğününe katılmak için doğduğu kasabayı ziyaret etmek zorunda kalır. Deniz’in geride bıraktığını düşündüğü öfkesi, korkuları ve suçluluk duygusu bu ziyaretle birlikte su yüzüne çıkar.