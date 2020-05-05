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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'de bir karış ekilmedik alan kalmasın' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatlarıyla Türkiye Şeker Fabrikaları’nın da (Türkşeker) projenin içerisinde yer aldığını ifade etti.

Malatya Şeker Fabrikası olarak pancarın yanı sıra dönemsel olarak mısır, arpa, buğday ekimine de başlayacaklarını kaydeden Altun, "Çiftçimize ek destek olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) açıklanacak olan hububat alım taban fiyatlarının yüzde 2 fazlası ödemede bulunarak çiftçimize bir nebze destekte bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Altun, fabrika olarak ekime iştirak eden çiftçilere ürün bedellerinin sonunda ödenmek üzere iki avans ödemesinde bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Çiftçimizin tohum, suni gübre ce sulama ekipmanları Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) tarafından ürün bedellerinde ödenmek üzere faizsiz bir şekilde temin edilecek. Bundan dolayı da PANKOBİRLİK’e de bu projenin içerisinde yer aldıkları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ürünün tesliminde ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklamış olduğu fiyatın en az yüzde 2’si oranında çiftçiye bir prim uygulanarak, çiftçinin daha çok gelir elde etmesini amaçlıyoruz. Bu projenin ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olması dileğiyle tüm çiftçilerimizin taahhütlerini bekliyoruz."

Altun, münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre ekim yaptıklarını ifade ederek, "Malatya bölgesi için 3 yılda bir münavebe uygulamaktayız. Geri kalan 2 yılında da birinci yılı mısır, ikinci yılı arpa veya buğday ekimi yaptırarak çiftçilerimizin 3 yıl bizimle beraber bu projenin içerisinde yer almasını sağlayacağız. Çiftçinin tarlasını hiçbir zaman boş bırakmayacağız" diye konuştu.

Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Sivas, Adıyaman ve Gaziantep’te ekim yaptırmayı planladıklarını kaydederek, “Şuana kadar 210 çiftçi taahhütte bulundu. 50 bin ton civarında arpa, buğday, mısır ekimi yaptıracağız. Bunun karşılığında da çiftçiye yüksek miktarda gelir sağlayacağımızı tahmin etmekteyiz" ifadelerini kullandı.